Serginho recusa proposta para deixar o Vasco

Segundo informações do “ge” deste domingo (5), jogador e seu estafe não foram seduzidos pela oferta, optando por permanecer por enquanto. Afinal, o jogador, ainda de acordo com a publicação, recebe outras sondagens de times de fora.

Serginho é um “andarilho” da bola. Após deixar o Brasil, em 2015, ele passou por times de Kosovo, Albânia, Montenegro e, por fim, Turquia, antes de chegar ao Vasco. Sua passagem pelo Cruz-Maltino tem dois gols de suma importância, aliás.

O primeiro, o da vitória por 1 a 0 contra o Atlético-MG, na primeira rodada do segundo turno do Brasileirão de 2023, quando o Vasco estava na zona de rebaixamento. Posteriormente, marcou o “gol da permanência” contra o Red Bull Bragantino, na última rodada do torneio. Na ocasião, o jogo estava empatado por 1 a 1, com o atacante, que saíra do banco, anotando o gol salvador já na reta final do prélio.

Ao todo, Serginho atuou em 14 partidas pelo Vasco, sendo cinco em 2024. Ele, porém, não conquistou seu espaço, sendo emprestado ao Criciúma na janela de meio de ano. Tampouco encontrou espaço no Tigre, onde atuou apenas três partidas. No fim, o Criciúma caiu para a Segundona do Brasileirão.