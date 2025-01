Vasco cede empate ao Nova Iguaçu em São Januário, na estreia pelo Carioca

Paulinho, do Cruz-Maltino, e Sidney, da Laranja da Baixada, anotam os gols do jogo em São Januário, neste sábado (11), pela Taça Guanabara / Crédito: Jogada 10

O Vasco, com um time formado em sua maioria por jogadores das categorias de base e atletas que retornaram de seus respectivos empréstimos, iniciou o Campeonato Carioca com empate por 1 a 1 diante do Nova Iguaçu na tarde deste sábado (11). O lateral-direito Paulinho Silva abriu o placar no primeiro tempo, mas Sidney deixou tudo igual para o time da Baixada na etapa final. O jogo em São Januário, aliás, teve mando de campo do Nova Iguaçu. Com o resultado, Cruz-Maltino e Laranja da Baixada somam um ponto cada na competição,

Primeiro tempo Ambos os times apostaram na forte marcação a fim de não deixarem espaços. Assim, as chegadas ao ataque foram escassas. Alegria teve boa oportunidade após jogada diferenciada de GB, mas chutou sem perigo. O Nova Iguaçu, por sua vez, tentou responder com cobrança de falta de João Paulo que raspou a trave. Mas a equipe da Baixada não manteve o ímpeto e, assim, deu margem para o Vasco dominar as ações, em especial pelos flancos. Os cruz-maltinos, porém, pecaram no passe final. Aos 39 minutos, porém, Bruno Lopes aproveitou vacilo do setor defensivo na área e chutou para rebote do goleiro. Paulinho, bem posicioonado, abriu o placar.