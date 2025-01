Payet pode virar opção no ataque para o Vasco, que quer renovar

Meia de origem, francês atuou como falso 9 no jogo-treino contra Casimiro de Abreu/Porto Real e anotou dois gols

O Vasco encontrou dentro de seu elenco uma nova peça para seu ataque: o meia Dimitri Payet. Afinal, o craque francês atuou como falso 9 no jogo-treino do último domingo (12) contra o combinado Casimiro de Abreu/Porto Real por 7 a 0.

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (14), o jogador recebe elogios internamente neste período de pré-temporada. Ele, aliás, chegou a anotar dois gols na goleada de domingo. O camisa 10 saiu do banco e conferiu em duas belas finalizações – uma com cada pé (veja os gols abaixo).