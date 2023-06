Felipe Alves é reintegrado no São Paulo após atos de indisciplina

Felipe Alves, que pertence ao Fortaleza, foi reintegrado ao elenco do São Paulo após ser afastado pela comissão técnica devido a atos de indisciplina. O goleiro voltará a participar normalmente do dia a dia de trabalho do elenco do Tricolor Paulista e pode, inclusive, ser relacionado para as próximas partidas da equipe. A informação foi publicada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O goleiro tem contrato por empréstimo com o São Paulo válido até o fim de 2023, período que também encerra o vínculo com o Tricolor do Pici. O jogador não foi relacionado para as últimas partidas do time paulista e o técnico Dorival Júnior havia confirmado que ele não jogaria mais pelo Tricolor do Morumbi.



O empréstimo de Felipe Alves ao São Paulo foi um mecanismo para que o jogador fosse inscrito em tempo hábil para a disputa da Sul-Americana de 2022. Na ocasião, o arqueiro foi acertado que o Tricolor Paulista deveria ter pagado 200 mil dólares (R$ 1.038.420, na cotação da época), o que ainda não foi efetuado, segundo apurou o Esportes O POVO.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Felipe Alves foi contratado no ano passado, após a lesão de Jandrei, então titular do São Paulo, e o reserva, Thiago Couto, não ter convencido nas oportunidades que esteve em campo. O Tricolor desembolsou R$ 778 mil, de acordo com seu balanço financeiro, para trazer o goleiro por empréstimo, mas ele também acabou não agradando a diretoria, alternando bons e maus momentos debaixo das traves.

Desde a chegada de Dorival Júnior ao São Paulo, Jandrei é o segundo goleiro da equipe, figurando como substituto direto de Rafael. Porém, com a fratura no quinto dedo da mão esquerda sofrida pelo atleta, o comandante tricolor preferiu relacionar os jovens revelados pelas categorias de base, Young e Leandro, ao invés de dar uma oportunidade a Felipe Alves.

Com Rogério Ceni, Felipe Alves e Jandrei eram relacionados para os jogos do São Paulo, algo um tanto quanto incomum, já que dificilmente um goleiro é substituído no decorrer da partida e, por isso, apenas um atleta da posição figura no banco de reservas. Desde a chegada de Dorival Júnior, essa prática foi abolida.

Com Gazeta Esportiva