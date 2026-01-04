Pai de Neymar revela que filho quase abandonou a carreira após lesão no menisco

O camisa 10 foi peça crucial para a permanência do Santos na Série A / Crédito: Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Em entrevista ao canal Rafa Tecla T, fornecida em um jantar ofertado pelo empresário Rafael Figueiredo, Neymar Pai comentou sobre a quase aposentadoria do filho no fim de 2025. Segundo o também empresário, a ideia de encerrar a carreira surgiu após o vazamento da lesão no menisco do joelho esquerdo do camisa 10, feita pelo portal GE no dia 22 de novembro. Conforme Neymar pai, o camisa 10 soube pela imprensa que teria lesionado a região do corpo e a partir deste momento, começou a pensar em desistir da carreira. Segundo o administrador, ter recebido essa informação por terceiros deixou o atacante muito abalado.

"Conversamos bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os exercícios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. 'Acho que dá'", complementou. Seis dias após o ocorrido, Neymar atua lesionado contra o Sport, marca o gol da vitória e lidera o Santos para uma sequência de três jogos sem derrota e, consequentemente, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. "Ele vai para o jogo, a gente torcendo para a alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada", conta.