Pai de Neymar revela que filho quase abandonou a carreira após lesão no menisco

Pai de Neymar revela que filho quase abandonou a carreira após lesão no meniscoSegundo o empresário, Neymar teria descoberto a lesão no joelho pela imprensa e após isso, pensou em se apostar do futebol
Em entrevista ao canal Rafa Tecla T, fornecida em um jantar ofertado pelo empresário Rafael Figueiredo, Neymar Pai comentou sobre a quase aposentadoria do filho no fim de 2025. Segundo o também empresário, a ideia de encerrar a carreira surgiu após o vazamento da lesão no menisco do joelho esquerdo do camisa 10, feita pelo portal GE no dia 22 de novembro.
Conforme Neymar pai, o camisa 10 soube pela imprensa que teria lesionado a região do corpo e a partir deste momento, começou a pensar em desistir da carreira. Segundo o administrador, ter recebido essa informação por terceiros deixou o atacante muito abalado.
"Ele teve uma lesão de menisco. A imprensa vaza isso antes de conversarmos com ele, e a cabeça dele vai a zero. Por um segundo não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falando Neymar não joga mais esse ano. A cabeça dele vai embora", conta.
O pai do craque brasileiro disse que a notícia saiu durante o evento da aquisição da marca Pelé por parte da família do jogador do Santos. Após o evento, o empresário chegou em casa e teve uma longa conversa com o filho, onde citou as motivações do atleta para chegar a Copa do Mundo e insistiu que o camisa 10 da Vila aguentasse pelo menos mais seis meses.
"Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: 'filho, e aí, como é que tá?' Ele vira para mim e responde: 'Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai... nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu'. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: 'Já deu, cara? Então para que operar. Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer'. Aí, eu falei: 'Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'", revela.
"Conversamos bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os exercícios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. 'Acho que dá'", complementou.
Seis dias após o ocorrido, Neymar atua lesionado contra o Sport, marca o gol da vitória e lidera o Santos para uma sequência de três jogos sem derrota e, consequentemente, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.
"Ele vai para o jogo, a gente torcendo para a alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada", conta.
Neymar e Santos estendem o vínculo por mais um ano
Após salvar o Santos de um novo rebaixamento para a Série B, o atacante Neymar renovou seu contrato com o clube paulista por mais uma temporada, com o novo vínculo se estendendo até o fim de 2026. A ideia inicial seria de que o contrato fosse válido somente até o fim da Copa do Mundo, principal objetivo de Neymar na carreira, mas o staff santista conseguiu com que o contrato se estendesse até o fim do ano.
Muito se especula que esta deva ser a última temporada de Neymar no futebol brasileiro, uma vez que o nível físico está acima do que o camisa 10 performou em 2025.