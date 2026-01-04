Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pai de Neymar revela que filho quase abandonou a carreira após lesão no menisco

Pai de Neymar revela que filho quase abandonou a carreira após lesão no menisco

Segundo o empresário, Neymar teria descoberto a lesão no joelho pela imprensa e após isso, pensou em se apostar do futebol
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em entrevista ao canal Rafa Tecla T, fornecida em um jantar ofertado pelo empresário Rafael Figueiredo, Neymar Pai comentou sobre a quase aposentadoria do filho no fim de 2025. Segundo o também empresário, a ideia de encerrar a carreira surgiu após o vazamento da lesão no menisco do joelho esquerdo do camisa 10, feita pelo portal GE no dia 22 de novembro.

Conforme Neymar pai, o camisa 10 soube pela imprensa que teria lesionado a região do corpo e a partir deste momento, começou a pensar em desistir da carreira. Segundo o administrador, ter recebido essa informação por terceiros deixou o atacante muito abalado.

"Ele teve uma lesão de menisco. A imprensa vaza isso antes de conversarmos com ele, e a cabeça dele vai a zero. Por um segundo não salvo a cabeça do meu filho. Isso chega rompendo, os caras falando Neymar não joga mais esse ano. A cabeça dele vai embora", conta.

Leia mais

O pai do craque brasileiro disse que a notícia saiu durante o evento da aquisição da marca Pelé por parte da família do jogador do Santos. Após o evento, o empresário chegou em casa e teve uma longa conversa com o filho, onde citou as motivações do atleta para chegar a Copa do Mundo e insistiu que o camisa 10 da Vila aguentasse pelo menos mais seis meses.

"Quando eu chego em casa, vou para a casa do meu filho e digo: 'filho, e aí, como é que tá?' Ele vira para mim e responde: 'Não aguento mais, cara. Vamos operar. Pai... nem sei se vale a pena operar. Por mim, já deu'. A hora que ele fala isso para mim eu viro e falo para ele: 'Já deu, cara? Então para que operar. Ah, opera isso aí, a gente para e ano que vem a gente pensa o que vai fazer'. Aí, eu falei: 'Filho, se você quiser operar para a gente focar na sua recuperação e você ficar bem, eu estou com você'", revela.

"Conversamos bastante, e ele diz: 'Deixa eu ver como eu vou acordar amanhã'. Na manhã seguinte ele me manda mensagem: 'Vou treinar. Vou ver se eu aguento'. Ele vai lá, fez todos os exercícios. Disse que estava com um pouquinho de dor, mas conseguiu treinar. Aí ele começou o treino chutando de esquerda, de direita. Eu falei: 'Tu é maluco? Tenta correr só. Você correndo dentro de campo, se mexendo. Já tá bom'. Aí ele olhou, balançou a cabeça. 'Acho que dá'", complementou.

Seis dias após o ocorrido, Neymar atua lesionado contra o Sport, marca o gol da vitória e lidera o Santos para uma sequência de três jogos sem derrota e, consequentemente, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Ele vai para o jogo, a gente torcendo para a alcinha (do menisco rompido) não mexer no lugar. Ele vai e faz o gol. Na hora do gol, ele olha para mim. A gente se olha e te falar, cara, foi incrível. Ele falou: 'agora, eu vou até o final nesses três jogos aí'. Eu falei: 'dorme de um jeito que não mexa o joelho (risos)'. Porque a lesão não se agrava mais. Não tinha problema, não era nada de LCA, não tem nada", conta.

Neymar e Santos estendem o vínculo por mais um ano 

Após salvar o Santos de um novo rebaixamento para a Série B, o atacante Neymar renovou seu contrato com o clube paulista por mais uma temporada, com o novo vínculo se estendendo até o fim de 2026. A ideia inicial seria de que o contrato fosse válido somente até o fim da Copa do Mundo, principal objetivo de Neymar na carreira, mas o staff santista conseguiu com que o contrato se estendesse até o fim do ano.

Muito se especula que esta deva ser a última temporada de Neymar no futebol brasileiro, uma vez que o nível físico está acima do que o camisa 10 performou em 2025.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar