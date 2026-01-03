Santos oficializa retorno de Gabigol e destaca parceria com Neymar

Santos oficializa retorno de Gabigol e destaca parceria com NeymarAtacante, que pertence ao Cruzeiro, assina contrato de empréstimo por uma temporada e volta à Vila Belmiro após oito anos
O Santos anunciou, na manhã deste sábado (3), a contratação do atacante Gabigol, que defendeu o Cruzeiro em 2025. O jogador de 29 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada. Os clubes chegaram a um acordo quanto à divisão no pagamento do salário do jogador, que fez força para defender o Santos em 2026 e estar ao lado novamente de Neymar.
“Revelado nas categorias de base e santista de coração, Gabigol está de volta ao Santos Futebol Clube. O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano”, escreveu o Peixe.
Essa é a terceira passagem de Gabigol pelo Santos. Menino da Vila, o atacante defendeu o clube entre 2013 e 2018 e em 2018 (empréstimo). O jogador ainda foi para Europa, onde defendeu Internazionale-ITA e Benfica-POR, e para a Seleção Brasileira vestindo a camisa alvinegra.
A última temporada de Gabigol pelo Cruzeiro foi discreta. O atacante perdeu espaço especialmente a partir da chegada de Leonardo Jardim, sendo reserva de Kaio Jorge. Dos 49 jogos em que entrou em campo no ano, o atleta foi titular em 23. Ao todo, anotou 13 gols e distribuiu quatro assistências.
Ele, assim, retorna ao Santos após oito anos longe. Nesse período teve uma passagem de destaque no Flamengo entre 2019 e 2024. No clube carioca foi bicampeão da Libertadores (2019 e 2022), bicampeão brasileiro (2019 e 2020), bicampeão da Copa do Brasil (2022 e 2024), bicampeão da Supercopa do Brasil (2022 e 2024), campeão da Recopa Sul-Americana (2020) e tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).
Atingiu, portanto, o status de ídolo rubro-negro, tendo disputado 305 jogos, com 160 gols marcados, sendo 16 desses em 11 finais, além de 44 assistências.
Parceria com Neymar
O Santos, aliás, também fez questão de ressaltar a parceria entre Neymar e Gabigol. Em 2006, eles já apareciam como futuras promessas do Santos. Na ocasião, o camisa 10 do Peixe, com 14 anos, já despontava como craque. Em contrapartida, Gabigol, que tinha 10 anos, ainda era a joia a ser lapidada.
Por causa da diferença de idade, os dois, entretanto, atuaram poucos minutos juntos pelo Peixe. Gabigol estreou no time principal no mesmo dia que Neymar se despediu do clube em 2013, quando foi para o Barcelona. A relação de ambos, porém, continuou. Os dois atuaram pela Seleção Brasileira na conquista do ouro das Olimpíadas e Copa América.