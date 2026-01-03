Santos oficializa retorno de Gabigol e destaca parceria com Neymar

Atacante, que pertence ao Cruzeiro, assina contrato de empréstimo por uma temporada e volta à Vila Belmiro após oito anos / Crédito: Jogada 10

O Santos anunciou, na manhã deste sábado (3), a contratação do atacante Gabigol, que defendeu o Cruzeiro em 2025. O jogador de 29 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada. Os clubes chegaram a um acordo quanto à divisão no pagamento do salário do jogador, que fez força para defender o Santos em 2026 e estar ao lado novamente de Neymar. “Revelado nas categorias de base e santista de coração, Gabigol está de volta ao Santos Futebol Clube. O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano”, escreveu o Peixe.

Essa é a terceira passagem de Gabigol pelo Santos. Menino da Vila, o atacante defendeu o clube entre 2013 e 2018 e em 2018 (empréstimo). O jogador ainda foi para Europa, onde defendeu Internazionale-ITA e Benfica-POR, e para a Seleção Brasileira vestindo a camisa alvinegra. A última temporada de Gabigol pelo Cruzeiro foi discreta. O atacante perdeu espaço especialmente a partir da chegada de Leonardo Jardim, sendo reserva de Kaio Jorge. Dos 49 jogos em que entrou em campo no ano, o atleta foi titular em 23. Ao todo, anotou 13 gols e distribuiu quatro assistências. Ele, assim, retorna ao Santos após oito anos longe. Nesse período teve uma passagem de destaque no Flamengo entre 2019 e 2024. No clube carioca foi bicampeão da Libertadores (2019 e 2022), bicampeão brasileiro (2019 e 2020), bicampeão da Copa do Brasil (2022 e 2024), bicampeão da Supercopa do Brasil (2022 e 2024), campeão da Recopa Sul-Americana (2020) e tetracampeão carioca (2019, 2020, 2021 e 2024). Atingiu, portanto, o status de ídolo rubro-negro, tendo disputado 305 jogos, com 160 gols marcados, sendo 16 desses em 11 finais, além de 44 assistências.

Parceria com Neymar Santos Futebol Clube. pic.twitter.com/hNFsBbhaKu — Santos FC (@SantosFC) January 3, 2026