Neymar renova contrato com o Santos até dezembro de 2026

Neymar renova contrato com o Santos até dezembro de 2026Após um período de negociações, o atleta e seu staff garantiram um vínculo de um ano com o Peixe
Após salvar o Santos de um novo rebaixamento para a Série B, o atacante Neymar renovou seu contrato com o clube paulista por mais uma temporada, com o novo vínculo se estendendo até o fim de 2026. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Lucas Mussetti, setorista do Alvinegro, e o anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas.
O atleta demorou algum tempo para fechar a ampliação do vínculo contratual com o Peixe, uma vez que após o fim do Campeonato Brasileiro, precisou fazer uma cirurgia para correção de um problema no menisco. Após o procedimento cirúrgico bem-sucedido, o novo acordo foi firmado.
A ideia inicial seria de que o contrato fosse válido somente até o fim da Copa do Mundo, principal objetivo de Neymar na carreira, mas o staff santista conseguiu com que o contrato se estendesse até o fim do ano. Muito se especula que esta deva ser a última temporada de Neymar no futebol brasileiro, uma vez que o nível físico está acima do que o camisa 10 performou em 2025.
Neymar quer ir à Copa
Com objetivo de estar presente na lista dos 26 convocados de Carlo Ancelotti, o craque brasileiro pretende fazer um primeiro semestre de alto nível e fazer parte do elenco que pode trazer o hexacampeonato ao Brasil. A última vez que o jogador foi convocado foi em março de 2025, ainda por Dorival Júnior.
Contudo, devido a uma lesão muscular, acabou sendo cortado e não participou dos jogos das eliminatórias. A última vez que o atleta entrou em campo pela Canarinho foi em 17 de outubro de 2023, em uma derrota para o Uruguai. Naquela ocasião, o camisa 10 sofreu uma lesão no joelho que o deixou fora de combate por meses.
Sem espaço garantido com o técnico italiano, a falta de sequência foi a principal pedra no sapato de Neymar em seu retorno ao Brasil.
Ao todo, o craque santista teve quatro problemas médicos que o afastaram dos gramados em 2025, sendo três deles de origem muscular. Mesmo assim, o atacante foi o desequilíbrio técnico da agremiação paulista durante o ano e foi peça crucial para garantir a permanência do clube na Série A e a classificação para a Copa Sul-Americana.
Na temporada que se encerrou, Neymar teve 28 jogos, 11 gols e quatro assistências. Se somadas as duas passagens pela Baixada, o ex-camisa 10 da seleção brasileira tem 253 partidas, 147 gols e 66 passes para gol. Como atleta do Santos, o atacante foi tricampeão paulista em 2010, 2011 e 2012, venceu a Copa do Brasil em 2010, a Libertadores em 2011 e a Recopa Sul-Americana em 2012.