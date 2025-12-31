Neymar renova contrato com o Santos até dezembro de 2026

Atleta teve um 2025 de altos e baixos / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Após salvar o Santos de um novo rebaixamento para a Série B, o atacante Neymar renovou seu contrato com o clube paulista por mais uma temporada, com o novo vínculo se estendendo até o fim de 2026. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Lucas Mussetti, setorista do Alvinegro, e o anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas. O atleta demorou algum tempo para fechar a ampliação do vínculo contratual com o Peixe, uma vez que após o fim do Campeonato Brasileiro, precisou fazer uma cirurgia para correção de um problema no menisco. Após o procedimento cirúrgico bem-sucedido, o novo acordo foi firmado.