Santos se reapresenta nesta sexta-feira com Neymar e a espera de Gabigol

Santos se reapresenta nesta sexta-feira com Neymar e a espera de GabigolElenco inicia pré-temporada no CT Rei Pelé sem reforços confirmados, mas diretoria trabalha nos bastidores para qualificar o grupo
A temporada de 2026 começa oficialmente para o Santos nesta sexta-feira (2), com a reapresentação do elenco no CT Rei Pelé. Sem anunciar contratações até o momento, o principal destaque do início de ano é a permanência de Neymar, que acertou a renovação de contrato e seguirá vestindo a camisa do Peixe. Nos bastidores, também existe uma expectativa pela chegada de Gabigol, que acertou sua transferência por empréstimo.
Revelado na Vila Belmiro, o atacante surge como forte candidato a ser o primeiro reforço santista para a temporada. A diretoria avançou nas conversas com o clube mineiro por um empréstimo e trabalha para concluir o negócio nos próximos dias.
Já a renovação de Neymar exigiu semanas de negociações até o acerto final. Esta é a terceira prorrogação contratual do camisa 10 desde o retorno ao clube. Diferentemente das anteriores, que tinham duração de seis meses, o novo vínculo será válido até o fim de 2026, coincidindo com o término do mandato do presidente Marcelo Teixeira. O anúncio oficial deve acontecer ao longo desta semana.
Definições no elenco
Além de Neymar, o Santos também garantiu a permanência do atacante Álvaro Barreal. Emprestado pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos, o argentino atingiu metas previstas em contrato, o que resultou em uma operação considerada “multimilionária” e assegurou sua continuidade no clube.
Outro nome confirmado para 2026 é o zagueiro Zé Ivaldo. O defensor, que estava cedido pelo Cruzeiro, cumpriu as cláusulas estabelecidas no acordo de empréstimo, obrigando o Peixe a efetuar sua contratação em definitivo. Assim como nos casos de Neymar e Barreal, a oficialização ainda não foi divulgada pelo clube.
Embora a reapresentação oficial esteja marcada para esta sexta, o elenco santista retornou administrativamente no último dia 26. A primeira parte da pré-temporada foi realizada de forma remota, com trabalhos físicos individualizados e acompanhados à distância pela comissão técnica.
Mesmo assim, alguns atletas optaram por antecipar a volta ao CT Rei Pelé e utilizar a estrutura do clube, como o goleiro Gabriel Brazão e o lateral-direito Igor Vinícius, que encerraram a última temporada em alta.
Retornos e saídas no Santos
O Santos também terá o retorno de jogadores que estavam emprestados, embora nem todos façam parte dos planos para 2026. Ao todo, 11 atletas voltam de empréstimo: Alex Nascimento, Hayner, Nathan, Kevyson, Sandry, Vinícius Zanocelo, Miguelito, Nonato, Patrick, Morelos e Enzo Monteiro.
Dessa lista, Nonato e Vinícius Zanocelo não devem se reapresentar no CT Rei Pelé. O Fluminense acertou em novembro a compra de Nonato, enquanto o Ceará encaminhou acordo para manter Zanocelo em definitivo.
Em relação ao grupo da última temporada, o Santos também terá baixas. O zagueiro Luisão, que não conseguiu agregar em 2025, acabou sendo emprestado ao Goiás. Já o atacante Guilherme tem negociação avançada para defender o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.
Assim, com o elenco em movimento e negociações em andamento, o Santos inicia 2026 apostando na manutenção de seus principais nomes e na chegada pontual de reforços para fortalecer o grupo ao longo da temporada.