Santos se reapresenta nesta sexta-feira com Neymar e a espera de Gabigol

Elenco inicia pré-temporada no CT Rei Pelé sem reforços confirmados, mas diretoria trabalha nos bastidores para qualificar o grupo / Crédito: Jogada 10

A temporada de 2026 começa oficialmente para o Santos nesta sexta-feira (2), com a reapresentação do elenco no CT Rei Pelé. Sem anunciar contratações até o momento, o principal destaque do início de ano é a permanência de Neymar, que acertou a renovação de contrato e seguirá vestindo a camisa do Peixe. Nos bastidores, também existe uma expectativa pela chegada de Gabigol, que acertou sua transferência por empréstimo. Revelado na Vila Belmiro, o atacante surge como forte candidato a ser o primeiro reforço santista para a temporada. A diretoria avançou nas conversas com o clube mineiro por um empréstimo e trabalha para concluir o negócio nos próximos dias.

Já a renovação de Neymar exigiu semanas de negociações até o acerto final. Esta é a terceira prorrogação contratual do camisa 10 desde o retorno ao clube. Diferentemente das anteriores, que tinham duração de seis meses, o novo vínculo será válido até o fim de 2026, coincidindo com o término do mandato do presidente Marcelo Teixeira. O anúncio oficial deve acontecer ao longo desta semana. Definições no elenco Além de Neymar, o Santos também garantiu a permanência do atacante Álvaro Barreal. Emprestado pelo FC Cincinnati, dos Estados Unidos, o argentino atingiu metas previstas em contrato, o que resultou em uma operação considerada “multimilionária” e assegurou sua continuidade no clube. Outro nome confirmado para 2026 é o zagueiro Zé Ivaldo. O defensor, que estava cedido pelo Cruzeiro, cumpriu as cláusulas estabelecidas no acordo de empréstimo, obrigando o Peixe a efetuar sua contratação em definitivo. Assim como nos casos de Neymar e Barreal, a oficialização ainda não foi divulgada pelo clube. Embora a reapresentação oficial esteja marcada para esta sexta, o elenco santista retornou administrativamente no último dia 26. A primeira parte da pré-temporada foi realizada de forma remota, com trabalhos físicos individualizados e acompanhados à distância pela comissão técnica.

Mesmo assim, alguns atletas optaram por antecipar a volta ao CT Rei Pelé e utilizar a estrutura do clube, como o goleiro Gabriel Brazão e o lateral-direito Igor Vinícius, que encerraram a última temporada em alta. Retornos e saídas no Santos O Santos também terá o retorno de jogadores que estavam emprestados, embora nem todos façam parte dos planos para 2026. Ao todo, 11 atletas voltam de empréstimo: Alex Nascimento, Hayner, Nathan, Kevyson, Sandry, Vinícius Zanocelo, Miguelito, Nonato, Patrick, Morelos e Enzo Monteiro. Dessa lista, Nonato e Vinícius Zanocelo não devem se reapresentar no CT Rei Pelé. O Fluminense acertou em novembro a compra de Nonato, enquanto o Ceará encaminhou acordo para manter Zanocelo em definitivo.