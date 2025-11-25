Com lesão no joelho, Neymar não deve mais atuar pelo Santos em 2025

Com lesão no joelho, Neymar não deve mais atuar pelo Santos em 2025Sem Neymar, o Santos encara Sport, Juventude e Cruzeiro nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro
O atacante Neymar sofreu nova lesão no joelho e não deve mais atuar pelo Santos em 2025. O camisa 10 já havia sido desfalque do Alvinegro no empate em 1 a 1 contra o Internacional, em jogo que aconteceu na segunda-feira, 26, e desfalcará o time para as três rodadas finais do Campeonato Brasileiro.
A informação foi divulgada pelo portal GE, que detalha um desconforto no menisco por parte do atleta e afirma que os incômodos se iniciaram no duelo contra o Mirassol, onde o jogador santista marcou o gol da equipe no empate em 1 a 1.
A ausência no jogo contra o Inter, crucial na briga contra o rebaixamento, teria sido uma forma de preservar o jogador na esperança que ele voltasse para os jogos decisivos. Sem Neymar, o Santos encara Sport, na Vila Belmiro, no dia 28 e novembro, visita o Juventude no dia 3 de dezembro e encerra a competição diante do Cruzeiro, em casa, no dia 7.
Quarta lesão no ano
Desde que chegou a Baixada Santista, Neymar teve dificuldade de engrenar grande sequência de jogos e fica de "molho" por lesão pela quarta vez no ano. Em março, o camisa 10 teve um edema na posterior da coxa esquerda, o que o impediu de entrar em campo na semifinal do Campeonato Paulista e culminou na eliminação do Santos perante o Corinthians.
Em novembro, deixou o duelo contra o Atlético Mineiro aos prantos após sentir dores na mesma coxa esquerda. Pouco tempo depois, foi constatado uma lesão no músculo semimembranoso da região. Em setembro, o atleta sofreu com uma lesão grau dois no músculo reto femoral da coxa direita.
Em novembro, um problema no menisco o deixa fora de combate.
Futuro incerto na Vila Belmiro
Com sete gols em 25 partidas, o atacante ainda não sabe se renova o vínculo, que se encerra ao fim desta temporada, com o clube santista. Ambas as partes estão receosas devido ao perigo de rebaixamento e só devem definir as conversas após o fim do Campeonato Brasileiro.
Internamente, o conselho fiscal do time avalia que Neymar altera "significativamente" o equilíbrio financeiro da agremiação. Os dirigentes também afirmam que a parte esportiva do jogador não condiz com o salário recebido pelo jogador, que segundo o balanço trimestral do clube, equivale a R$ 11,3 milhões de reais.