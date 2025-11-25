Com lesão no joelho, Neymar não deve mais atuar pelo Santos em 2025

Neymar ainda não encontrou a melhor forma no Santos / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O atacante Neymar sofreu nova lesão no joelho e não deve mais atuar pelo Santos em 2025. O camisa 10 já havia sido desfalque do Alvinegro no empate em 1 a 1 contra o Internacional, em jogo que aconteceu na segunda-feira, 26, e desfalcará o time para as três rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo portal GE, que detalha um desconforto no menisco por parte do atleta e afirma que os incômodos se iniciaram no duelo contra o Mirassol, onde o jogador santista marcou o gol da equipe no empate em 1 a 1.