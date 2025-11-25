Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com lesão no joelho, Neymar não deve mais atuar pelo Santos em 2025

Sem Neymar, o Santos encara Sport, Juventude e Cruzeiro nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro
O atacante Neymar sofreu nova lesão no joelho e não deve mais atuar pelo Santos em 2025. O camisa 10 já havia sido desfalque do Alvinegro no empate em 1 a 1 contra o Internacional, em jogo que aconteceu na segunda-feira, 26, e desfalcará o time para as três rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada pelo portal GE, que detalha um desconforto no menisco por parte do atleta e afirma que os incômodos se iniciaram no duelo contra o Mirassol, onde o jogador santista marcou o gol da equipe no empate em 1 a 1.

A ausência no jogo contra o Inter, crucial na briga contra o rebaixamento, teria sido uma forma de preservar o jogador na esperança que ele voltasse para os jogos decisivos. Sem Neymar, o Santos encara Sport, na Vila Belmiro, no dia 28 e novembro, visita o Juventude no dia 3 de dezembro e encerra a competição diante do Cruzeiro, em casa, no dia 7. 

Quarta lesão no ano

Desde que chegou a Baixada Santista, Neymar teve dificuldade de engrenar grande sequência de jogos e fica de "molho" por lesão pela quarta vez no ano. Em março, o camisa 10 teve um edema na posterior da coxa esquerda, o que o impediu de entrar em campo na semifinal do Campeonato Paulista e culminou na eliminação do Santos perante o Corinthians.

Em novembro, deixou o duelo contra o Atlético Mineiro aos prantos após sentir dores na mesma coxa esquerda. Pouco tempo depois, foi constatado uma lesão no músculo semimembranoso da região. Em setembro, o atleta sofreu com uma lesão grau dois no músculo reto femoral da coxa direita.

Em novembro, um problema no menisco o deixa fora de combate.

Futuro incerto na Vila Belmiro

Com sete gols em 25 partidas, o atacante ainda não sabe se renova o vínculo, que se encerra ao fim desta temporada, com o clube santista. Ambas as partes estão receosas devido ao perigo de rebaixamento e só devem definir as conversas após o fim do Campeonato Brasileiro.

Internamente, o conselho fiscal do time avalia que Neymar altera "significativamente" o equilíbrio financeiro da agremiação. Os dirigentes também afirmam que a parte esportiva do jogador não condiz com o salário recebido pelo jogador, que segundo o balanço trimestral do clube, equivale a R$ 11,3 milhões de reais.

