Vojvoda é apresentado no Santos e chega encantando a torcida

Vojvoda é apresentado no Santos e chega encantando a torcidaO novo comandante da equipe alvinegra se mostrou bastante animado com a oportunidade de treinar a equipe paulista
Ex-treinador do Fortaleza, Vojvoda foi apresentado no Santos nessa terça-feira, 26. O novo comandante da equipe alvinegra se mostrou bastante animado com a oportunidade de treinar a equipe paulista e se emocionou ao lembrar do pai, um admirador do rei Pelé.
Durante o programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, desta quarta-feira, 27, a chegada do comandante argentino foi comentada pelo elenco do programa.