Neymar: 60% dos xarás do craque do Santos nasceram desde 2010

Neymar: 60% dos xarás do craque do Santos nasceram desde 2010Dados foram divulgados nesta terça-feira, a partir de dados do Censo de 2022 pelo Instituto Brasileirão de Geografia e Estatística (IBGE)
O levantamento divulgado nesta terça-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de acordo com dados do Censo de 2022, revelou o "efeito Neymar" na atual geração de crianças e adolescentes registradas no Brasil: entre os anos de 2010 e 2022, 1.599 pessoas foram batizadas com o nome do astro do Santos e da seleção brasileira.
Ao todo, hoje o Brasil possui quase 2.500 Neymares. São 2.443 pessoas que portam esse nome. Entre os anos de 1950 e 1959, 23 foi o número de cidadãos registrados com o nome. A média aumentou entre 1960 e 1969 — sendo 1965 o ano em que o Neymar Pai nasceu — para 65 Neymares e a crescente ocorreu ainda entre 1970 a 1979 (205 Neymares) e 1980 e 1989 (356 pessoas com tal nome).
Curiosamente, na década em que Neymar nasceu, entre 1990 e 1999, houve uma nova baixa com apenas 99 Neymares registrados, mas o destaque do craque santista em panorama mundial a partir de 2009, quando estreou na equipe paulista, mudou significativamente os dados.
Entre 2010 e 2019, um impressionante número de 1.468 Neymares foram registrados. A data casa exatamente com a ascensão do craque, que foi revelado pelo Santos em 2009. De lá para cá, Neymar da Silva Santos Júnior conquistou três campeonatos paulistas seguidos entre 2010 e 2012, a Copa do Brasil de 2010, a Copa Libertadores em 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.
No ano seguinte, foi para o Barcelona onde, ao lado de Messi e Suárez se consagrou no "trio MSN" com os títulos da Supercopa Da Espanha, Champions League 2014-2015, cinco títulos espanhois e a Copa do Mundo de Clubes de Fifa de 2015. O astro e camisa 11 teve ainda passagem por PSG e Al-Hilal, onde somou principalmente títulos nacionais. Na seleção brasileira, Neymar conta com a conquista da Copa das Confederações de 2013 e dos Jogos Olímpicos de 2016.