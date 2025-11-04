Neymar: 60% dos xarás do craque do Santos nasceram desde 2010

Neymar durante treino do Santos no CT Rei Pelé / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O levantamento divulgado nesta terça-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de acordo com dados do Censo de 2022, revelou o "efeito Neymar" na atual geração de crianças e adolescentes registradas no Brasil: entre os anos de 2010 e 2022, 1.599 pessoas foram batizadas com o nome do astro do Santos e da seleção brasileira. Ao todo, hoje o Brasil possui quase 2.500 Neymares. São 2.443 pessoas que portam esse nome. Entre os anos de 1950 e 1959, 23 foi o número de cidadãos registrados com o nome. A média aumentou entre 1960 e 1969 — sendo 1965 o ano em que o Neymar Pai nasceu — para 65 Neymares e a crescente ocorreu ainda entre 1970 a 1979 (205 Neymares) e 1980 e 1989 (356 pessoas com tal nome).