Três jogadores da Fúria, time de Neymar na Kings League, treinam com elenco do Santos

Os jogadores de fut7 Leleti, Lipao e Feffinho, em treino do Santos no CT Rei Pelé / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Três campeões mundiais de Fut7 e integrantes do Furia FC, atual campeão da Kings League Brasil, estão fazendo um intercâmbio no Santos. Os atacantes Leleti e Lipão e o meia Jeffinho estão treinando, desde esta quarta-feira, no CT Rei Pelé, junto ao elenco profissional do Peixe. A iniciativa promove uma integração entre as modalidades e os três atletas participaram de todo o treino com bola.

"A experiência foi bacana demais, quero agradecer ao Santos por abrir as portas para a gente. E ganhar experiência com Neymar, Gil, que já são nomes muito importantes no nosso futebol, é bacana demais. A experiência é única. Aprender com eles. Então é muito diferente, muito especial para gente", afirmou Jeffinho. "Incrível. É um sonho que a gente está realizando e uma experiência para aprender cada vez mais. Muito feliz de estar vivendo isso aqui e espera levar muitas coisas boas", comentou Leleti. "Uma experiência incrível. A gente só tem coisas positivas para levar daqui", finalizou Lipão. O Furia FC é presidido por Neymar. O meia-atacante acompanhou in loco diversos jogos da equipe na Kings League Brasil neste ano. O Santos, por sua vez, se prepara para a retomada do futebol. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 13 de julho, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.