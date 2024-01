Ex-Fortaleza, Guilherme revela tristeza em "rebaixar" o Santos, mas diz: "Vamos voltar à Série A"

Nesta quinta-feira, 11, Guilherme, ex-jogador do Fortaleza, foi apresentado como reforço do Santos, na Vila Belmiro. O atacante, que assinou um contrato de três anos, vibrou com a oportunidade de defender o Peixe e revelou que recebeu uma ligação do técnico Fábio Carille.

“É uma honra vestir essa camisa, um clube de muita tradição, conhecido mundialmente. Desde o primeiro telefone ficou fácil aceitar o convite, teve a ligação do Carille, deu confiança. Se tratando de Santos é uma alegria imensa estar aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade”, declarou.