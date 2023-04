Reencontros, ida ao vestiário e torcida: a visita de Neymar à Vila Belmiro

Cria do Santos, atacante revê ídolos do clube, cumprimenta jogadores do elenco atual após empate pela Sul-Americana e é ovacionado pelos torcedores

O astro Neymar Jr. voltou à Vila Belmiro na última quinta-feira, 20, mas como espectador. Ele assistiu à partida entre Santos e Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, e fez a festa da torcida presente no estádio. Nesta sexta-feira, 21, o clube divulgou um vídeo com os bastidores da visita.

Logo quando chegou à Vila, Neymar rapidamente se dirigiu aos camarotes e vestiu uma camisa do Santos, semelhante ao modelo antigo usado pelo Rei Pelé. O jogador do Paris Saint-Germain foi ovacionado pelos torcedores, que entoaram gritos com seu nome e pediram seu retorno.

Durante o intervalo, o atacante reencontrou alguns dos Ídolos Eternos do Peixe, como Lima, Clodoaldo, Abel e Edu. Para quem não sabe, Lima trabalhou nas categorias de base do time e foi um dos responsáveis por revelar Neymar, Ganso, Rodrygo, entre outros.

Ida ao vestiário

O ídolo pisou no gramado do estádio ao final do jogo e, em seguida, subiu ao vestiário para cumprimentar jogadores e membros da comissão técnica santista. Lá, ele distribuiu fotos e autógrafos aos Meninos da Vila, Sandry, Ângelo, Miguelito e Deivid Washington.

O herdeiro da camisa 11, inclusive, não se conteve com o momento e foi as lágrimas. Em entrevista, o garoto afirmou que este foi um dos melhores dias da sua vida.

"Quando ele chegou, eu cumprimentei ele e já comecei a chorar. Nem tinha conseguido tirar foto com ele, mas depois ele veio me procurar, perguntou de mim. Esse é um dos melhores dias da minha vida, para mim ele é o melhor do mundo. É uma referência. Espero que ele volte logo", disse Ângelo.

Neymar também fez registros com Soteldo e Lucas Lima, seu amigo pessoal. Em rápida conversa com os jornalistas, o craque comentou a felicidade de voltar à sua casa e foi questionado sobre atuar novamente pelo Santos. A resposta certamente arrancou um sorriso dos santistas que estavam por perto.

"Bacana demais voltar para a minha casa. Me sinto em casa aqui, feliz demais voltar aqui depois de dez anos. Infelizmente foi um empate, queria a vitória. Mas vim aqui torcer para o Santos e receber o carinho da torcida. Foi o clube que me deu tudo, que abriu as portas para mim e para a minha família, que me revelou ao mundo. Estou muito feliz e contente de estar aqui. Um dia eu volto, já já", declarou.

Por fim, Neymar se encontrou com Brena, jogadora do time feminino do Santos e fã declarada do atleta. O jogador tirou fotos, conversou e autografou o braço da Sereia da Vila, que decidiu tatuar a homenagem.

Apesar da visita ilustre, o Santos decepcionou e ficou no empate sem gols com o Audax Italiano. O próximo compromisso da equipe é contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 23, pela segunda rodada do Brasileirão.

A recuperação de Neymar

O atacante da seleção brasileira está afastado dos gramados desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu uma entorse no tornozelo direito e precisou passar por uma cirurgia para resolver o problema. Assim, como o tempo de recuperação estimado é de 3 a 4 meses, o jogador perderá o restante da temporada.

Ele vestiu as cores do Santos de 2009 a 2013. Ao todo, foram 225 partidas e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. Ele deixou o Peixe para atuar no Barcelona e, em 2017, assinou com o PSG, clube que defende desde então.

