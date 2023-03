Jornal revela os salários de Messi, Neymar e Mbappé no PSG; confira

Os salários do trio de ataque do Paris Saint-Germain são os mais valiosos do Campeonato Francês, e claro, do próprio clube

O jornal francês L'Equipe divulgou nesta quarta-feira a lista dos maiores salários do futebol europeu. No topo da lista está o trio de ataque estrelado do PSG, formado por Messi, Neymar e Mbappé. O atacante francês recebe quase o dobro dos dois companheiros.

Sob o novo contrato assinado em maio de 2022, Kylian Mbappé recebe um salário de 6 milhões de euros por mês, ou seja, aproximadamente 33,5 milhões de reais, sem considerar as deduções de impostos.

Em seguida na lista dos mais bem pagos, o brasileiro Neymar fatura 3,675 milhões de euros mensais (cerca de 20,5 milhões de reais), enquanto Messi ganha 3,375 milhões de euros (19 milhões de reais, aproximadamente).

Os salários do trio de ataque do Paris Saint-Germain são os mais valiosos do Campeonato Francês, e claro, do próprio clube. Fora Messi, Neymar e Mbappé, os jogadores que recebem os salários mais altos na equipe são o italiano Marco Verratti e o brasileiro Marquinhos, que ganham 1,2 milhões de euros por mês, ou seja, 6,7 milhões de reais.

Confira a lista dos Top-10 salários do futebol europeu

1. Mbappé (PSG) - 6 milhões de euros

2. Neymar (PSG) - 3,67 milhões de euros

3. Messi (PSG) - 3,37 milhões de euros

4. Hazard (Real Madrid) - 2,25 milhões de euros

5. Lewandowski (Barcelona) - 2,17 milhões de euros

6. Mané (Bayern de Munique) - 2 milhões de euros

7. De Bruyne (Manchester City) - 1,95 milhões de euros

8. Busquets (Barcelona) - 1,91 milhões de euros

9. Alaba (Real Madrid) - 1,88 milhões de euros

10. Haaland (Manchester City)/ De Gea (Manchester United) - 1,83 milhões de euros

