Neymar comemora visita à Vila Belmiro e se declara ao Santos: "Eu te amo"

Atacante do PSG esteve no estádio na noite de quinta-feira, 20, para acompanhar a partida do Peixe contra o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana

O tropeço do Santos na Copa Sul-Americana ficou em segundo plano na última quinta-feira, 20, já que Neymar Jr. marcou presença na Vila Belmiro para acompanhar o duelo. Nas redes sociais, o atacante ressaltou a felicidade que sentiu no reencontro e se declarou à ex-equipe.

"Ontem foi difícil expressar meu sentimento… hoje quando acordei eu sorria sozinho, de felicidade e lembrar que voltei a VILA BELMIRO após 10 anos. O frio na barriga que senti ontem, foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo peixe… que sensação gostosa!", escreveu Neymar em postagem no Instagram, na manhã desta sexta-feira, 21.

O ídolo santista assistiu ao Santos empatar por 0 a 0 com o Audax Italiano, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Ao fim da partida, Neymar tirou foto com fãs e ainda comentou sobre um possível retorno ao Peixe no futuro: "Eu sonho, imagina eles (risos). Um dia eu volto, já já".

"Ontem, eu queria morar ali, naquele sentimento … frio na barriga, torcida gritando meu nome, camisa 11, moicano… quanta historia hein … OBRIGADO SANTOS, EU TE AMO", acrescentou o jogador nas redes socias e ainda completou a postagem com uma hashtag "eu vou mas eu volto".

Neymar defendeu o Santos de 2009 a 2013. Ao todo, foram 225 compromissos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. Desde 2013, o atacante joga no futebol europeu e atualmente, aos 31 anos, veste a camisa do Paris Saint-Germain.

