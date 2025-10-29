Palmeiras recebe LDU e precisa de jogo quase perfeito para ir às finais da Libertadores

Palmeiras foi facilmente dominado pela LDU no jogo de ida / Crédito: César Greco/Palmeiras

O Palmeiras recebe a LDU, do Equador, às 21h30min desta terça-feira, 30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com uma dura missão a ser cumprida. O Alviverde precisa vencer por, no mínimo, quatro gols de diferença para avançar à final da Copa Libertadores no tempo regulamentar. Para levar o confronto para a prorrogação, o Porco precisa vencer por três tentos de vantagem. Isso acontece porque o time de Quito venceu os brasileiros por 3 a 0 em grande exibição na capital equatoriana. Junto da altitude, uma vez que os Universitários jogam a 2.850 mil metros acima do nível do mar, o time pouco marcador escalado por Abel Ferreira na ocasião foi uma das causas para o placar elástico.

Quem vinha sendo o parceiro ideal de Gustavo Gómez era Bruno Fuchs, que após uma má partida contra o Flamengo perdeu a vaga para Murilo. O camisa 26, por sua vez, teve um desempenho abaixo da crítica no jogo contra a LDU e não é unanimidade para iniciar o jogo de volta como titular. No meio de campo, a dúvida fica entre Maurício e Raphael Veiga. O primeiro é mais novo e tem uma temporada melhor em números e desempenho, enquanto o segundo é o jogador mais simbólico da "Era Abel", tem experiência de dois títulos de Libertadores e se destaca nas cobranças de pênalti. A LDU vem se destacando como a carrasca de brasileiros na Copa Libertadores. Comandados pelo tupiniquim Tiago Nunes, os Universitários eliminaram o Botafogo, perdendo no Nilton Santos e virando a partida em casa, e também o São Paulo, vencendo os jogos de ida e volta.

Ao contrário do título em 2008, onde os Merengues se destacavam por serem um time muito forte em casa e que "segurava as pontas" longe da altitude, a equipe desta temporada tem um elenco tecnicamente afinado e consegue competir mesmo longe de Quito. Ficha Técnica: Prováveis Escalações: Palmeiras 4-4-2: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

LDU 3-5-2: Alexander Domínguez; Mina, Ricardo Adé e Quiñónez; Quintero, Villamíl, Carlos Gruezo, Minda e Pastran; Medina e Alzugaray. Técnico: Tiago Nunes