Com gol de Luany, seleção feminina vence Itália em novo amistoso na Europa

Com gol de Luany, seleção feminina vence Itália em novo amistoso na EuropaCom o resultado, o Brasil encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento em seus testes contra seleções europeias
Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira feminina venceu o amistoso contra a Itália por 1 a 0, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. Luany anotou o único gol do jogo para garantir o bom resultado ao Brasil.
Balanço da Data Fifa
Com o resultado, o Brasil encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento. No último jogo, venceu a Inglaterra por 2 a 1. Enquanto a Itália termina com um empate diante do Japão e uma derrota.
Itália x Brasil: como foi o jogo
O primeiro tempo do jogo foi marcado por muitas faltas e poucas oportunidades reais de gols para ambas as seleções. Quem chegou com mais perigo foram as italianas, aos 32 minutos, com finalização de Cantore, que parou em defesa da goleira brasileira.
O Brasil inaugurou o marcador aos 21 minutos da etapa complementar, com Luany. Dudinha evitou a saída da bola na linha de fundo e cruzou para o meio da área, onde estava a camisa 22, que concluiu sem marcação para o gol.
Próximos jogos da seleção feminina:
- Portugal x Brasil (Amistoso)
- Data e horário: 31/12/2025 (terça-feira), às 9h
- Local: Não definido
