Com gol de Luany, seleção feminina vence Itália em novo amistoso na Europa

Com o resultado, o Brasil encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento em seus testes contra seleções europeias

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira feminina venceu o amistoso contra a Itália por 1 a 0, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. Luany anotou o único gol do jogo para garantir o bom resultado ao Brasil.

Balanço da Data Fifa



Com o resultado, o Brasil encerrou a Data Fifa com 100% de aproveitamento. No último jogo, venceu a Inglaterra por 2 a 1. Enquanto a Itália termina com um empate diante do Japão e uma derrota.