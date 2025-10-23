Palmeiras é atropelado pela LDU na altitude e se complica nas semifinais da Libertadores

Palmeiras foi facilmente dominado pela LDU no primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores, em Quito, no Equador. / Crédito: César Greco/Palmeiras

O Palmeiras iniciou em grande desvantagem a busca pelo retorno à final da Copa Libertadores. A 2.850 metros de altitude, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, a equipe comandada por Abel Ferreira foi dominada e superada em 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal do torneio continental na noite desta quinta-feira, 23. Villamíl (2x) e Alzugaray — este de pênalti — marcaram para a equipe equatoriana ainda no primeiro tempo. Desde os primeiros minutos, a partida se desenhou de forma favorável ao time comandado por Tiago Nunes. Com o fator casa e a altitude como aliados, o grupo pressionou e criou as principais oportunidades de gol com Quiñónez e Quintero. Com pouca reação por parte do Palmeiras, o placar foi aberto aos 15 minutos, em chute preciso de Villamíl.

Após sofrer o gol, o Palestra Itália tentou reagir e dar uma resposta ao torcedor, mas esbarrou na falta de repertório criativo. A bola pouco fluía ofensivamente, e o time paulista raramente conseguia chegar com perigo ao gol defendido por Domínguez. Quando conseguia finalizar, o goleiro equatoriano não encontrava grandes dificuldades para defender. As tentativas de Felipe Anderson e Vitor Roque saíram, em sua maioria, por cima do travessão, sem grande ameaça. Com o adversário com pouca força reativa, a LDU logo ampliou a vantagem. Após a bola tocar no ombro e, em seguida, na mão de Andreas, Alzugaray converteu o pênalti aos 26 minutos. Antes do intervalo, o time da casa ainda conseguiu aumentar o placar novamente com Villamíl, aos 46, consolidando de antemão a vantagem no duelo. Na segunda etapa, sem desistir de voltar com um placar menos prejudicial, o Palmeiras se lançou mais ao embate. Em busca de dar novos ares ao time, o técnico Abel Ferreira sacou mudanças com a entrada de Allan, Jefté e Ramón Sosa. Com novos jogadores, o time paulista teve mais a posse de bola, arriscou mais desde os primeiros minutos com Flaco López, mas seguiu esbarrando nas próprias dificuldades ofensivas e de criação.

A LDU, por sua vez, se concentrou em controlar o resultado, o que conseguiu com êxito. Quando o Palmeiras tentava ameaçar, o goleiro Domínguez garantia a boa defesa, de modo que a equipe mandante conseguiu ficar com a larga vantagem ao apito final, apesar da expulsão de Bryan Ramírez nos acréscimos. O Palmeiras agora entra em campo em busca da virada no placar agregado na próxima quinta-feira, 30, às 21h30min, ao lado de sua torcida no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Para levar o embate para os pênaltis, o time paulista terá que vencer com três gols de vantagem. Para a classificação direta, será necessária uma goleada com quatro gols de vantagem. FICHA TÉCNICA

LDU 4-4-2: Alex Domínguez; Quintero, Richard Mina (Cuero), Ricardo Adé, Quiñónez; Minda, Gruezo, Alzugaray (Pastrán), Villamíl; Bryan Ramírez, Medina (Estrada). Téc: Tiago Nunes. Palmeiras

4-4-2: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Allan), Andreas Pereira, Felipe Anderson (Jefté), Raphael Veiga (Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Bruno Rodrigues). Téc: Abel Ferreira. Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador Data: 23/10/2025