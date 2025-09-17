Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado de River Plate x Palmeiras: quem ganhou e qual placar

River Plate x Palmeiras: qual foi o resultado do jogo? Veja placar

River Plate e Palmeiras se enfrentaram em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025; confira resultado final
Autor Thadeu Braga
Autor
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
Em partida de ida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025, o Palmeiras ganhou do River Plate nesta quarta-feira, 17 de setembro (17/09).  

Resultado de River Plate 1 x 2 Palmeiras

O Verdão venceu por 2 a 1. O time brasileiro abriu 2 a 0 com gols de Vitor Roque e Gustavo Gómez, mas o clube argentino diminuiu no final com Martínez Quarta.

Assista à reprise de River Plate x Palmeiras

O confronto, que teve transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming), também passou com imagens no YouTube do GE TV. Confira abaixo:

Assista direto do YouTube

A partida foi disputada no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.

River Plate x Palmeiras: onde o jogo passou?

  • Globo: canal de TV aberta
  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming
  • GE TV: YouTube

Com informações de Iara Costa

