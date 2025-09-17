Transmissão River x Palmeiras: assistir ao vivo e com imagens

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Transmissão de River Plate x Palmeiras: assistir ao vivo e com imagens

Jogo entre River Plate e Palmeiras acontece hoje, 17, e tem transmissão ao vivo online e com imagens; assista ao jogo válido pela Libertadores
Autor Thadeu Braga
Autor
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
River Plate e Palmeiras jogam hoje, quarta-feira, 17 de setembro (17/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. 

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming), além de passar com imagens no YouTube do GE TV. Confira abaixo:

Assista à transmissão ao vivo de River Plate x Palmeiras - online e com imagens

Assista direto do YouTube

A partida é disputada no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina,às 21h30min. (horário de Brasília).

O River Plate tenta preservar a invencibilidade. A equipe comandada por Marcelo Gallardo acumula três vitórias e cinco empates. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad-PAR, nos pênaltis, após empatar os duelos de ida e volta.

O Palmeiras busca se manter invicto na competição. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. 

River Plate x Palmeiras: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Globo: canal de TV aberta
  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming
  • GE TV: YouTube

Data e local do jogo da Libertadores 2025

  • Quarta-feira, 17 de setembro (17/09), às 21h30min (horário de Brasília).
  • Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina

Com informações de Iara Costa

