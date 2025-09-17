Transmissão River x Palmeiras: assistir ao vivo e com imagens

Jogo entre River Plate e Palmeiras acontece hoje, 17, e tem transmissão ao vivo online e com imagens; assista ao jogo válido pela Libertadores

River Plate e Palmeiras jogam hoje, quarta-feira, 17 de setembro (17/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025.

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming), além de passar com imagens no YouTube do GE TV. Confira abaixo: