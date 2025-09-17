River Plate x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

River Plate x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre River Plate e Palmeiras é nesta quarta-feira, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
River Plate e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 17 de setembro (17/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
River Plate x Palmeiras: como chegam os times
O River Plate também tenta preservar a invencibilidade. A equipe comandada por Marcelo Gallardo acumula três vitórias e cinco empates. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad-PAR, nos pênaltis, após empatar os duelos de ida e volta.
O treinador do River, porém, não poderá contar com o meia Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta, expulso no confronto de volta das oitavas, terá que cumprir suspensão.
O Palmeiras busca se manter invicto na competição. Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Verdão soma até aqui sete vitórias e um empate. Nas oitavas de final, eliminou o Universitario-PER por 4 a 0 no agregado. Suspenso na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira poderá contar com força máxima para o confronto.
A única baixa é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia na tíbia da perna direita em julho deste ano e só deve retornar aos gramados em 2026. Por outro lado, os recém-contratados Andreas Pereira, Carlos Miguel e Jefté, já inscritos na Libertadores, treinaram junto ao restante do elenco e devem viajar com a delegação. (Com Gazeta Esportiva)
River Plate x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Globo: canal de TV aberta
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo River Plate x Palmeiras
Quarta-feira, 17 de setembro (17/09), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será River Plate x Palmeiras
Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina
