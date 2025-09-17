River Plate x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre River Plate e Palmeiras é nesta quarta-feira, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

River Plate e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 17 de setembro (17/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

River Plate x Palmeiras: como chegam os times

O River Plate também tenta preservar a invencibilidade. A equipe comandada por Marcelo Gallardo acumula três vitórias e cinco empates. Nas oitavas de final, eliminou o Libertad-PAR, nos pênaltis, após empatar os duelos de ida e volta.

O treinador do River, porém, não poderá contar com o meia Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta, expulso no confronto de volta das oitavas, terá que cumprir suspensão.