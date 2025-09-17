Jogos hoje (17/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (17/09/25)
Jogos de hoje (17/09/2025) da Champions League
- 13h45min - Olympiacos x Pafos - TNT e HBO Max
- 13h45min - Slavia Praha x Bodo Glimt - Space e HBO Max
- 16h - Bayern de Munique x Chelsea - SBT, TNT e HBO Max
- 16h - PSG x Atalanta- Space e HBO Max
- 16h - Liverpool x Atlético de Madrid - HBO Max
- 16h - Ajax x Internazionale - HBO Max
Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa Libertadores
- 21h30min - River Plate x Palmeiras - Globo, GE TV (YouTube), ESPN e Disney+
Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa Sul-Americana
- 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+
- 21h30min - Independiente Del Valle x Once Caldas - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (17/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 19h30min - Botafogo x Mirassol - Premiere
Jogos de hoje (17/09/2025) do Copa do Brasil Feminina
- 18h - São Paulo x Flamengo - SporTV
- 19h - Palmeiras x América-MG - NSports (YouTube)
Jogos de hoje (17/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17
- 15h - Juventude x Corinthians - Juventude EC (YouTube)
- 15h - Santos x Cruzeiro - Santos TV (YouTube)
- 15h - RB Bragantino x Fortaleza - Bragantino TV (YouTube)
- 15h - Atlético-MG x Atlético-GO (YouTube)
- 16h - Cuiabá x Athletico-PR - Cuiabá EC (YouTube)
Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa do Nordeste Sub-20
- 14h - Bahia x Ceará - SportyNet e Lance! (YouTube)
Jogos de hoje (17/09/2025) da Champions League da Ásia
- 09h15min - Shangai Port x Vissel Kobe - Disney+
- 15h15min - Al-Nassr x Istiklol - ESPN2 e Disney+
Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa da Inglaterra
- 16h - Swansea x Nottingham Forest - ESPN4 e Disney+
Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa da Argentina
- 18h - Newells Old Boys x Belgrano - XSports
Jogos de hoje (17/09/2025) da MLS
- 20h30min - New York City x Columbus Crew - Apple TV+
- 22h30min - Real Salt Lake x Los Angeles FC - Apple TV+