Jogos hoje (17/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (17/09/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (17/09/25)
João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 (17/09/25). Jogos da Libertadores e Champions League compõem programação do dia.

Jogos de hoje (17/09/2025) da Champions League

  • 13h45min - Olympiacos x Pafos - TNT e HBO Max
  • 13h45min - Slavia Praha x Bodo Glimt - Space e HBO Max
  • 16h - Bayern de Munique x Chelsea - SBT, TNT e HBO Max
  • 16h - PSG x Atalanta- Space e HBO Max
  • 16h - Liverpool x Atlético de Madrid - HBO Max
  • 16h - Ajax x Internazionale - HBO Max

Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa Libertadores

  • 21h30min - River Plate x Palmeiras - Globo, GE TV (YouTube), ESPN e Disney+

Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa Sul-Americana

  • 19h - Bolívar x Atlético-MG - ESPN e Disney+
  • 21h30min - Independiente Del Valle x Once Caldas - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (17/09/2025) do Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h30min - Botafogo x Mirassol - Premiere

Jogos de hoje (17/09/2025) do Copa do Brasil Feminina

  • 18h - São Paulo x Flamengo - SporTV
  • 19h - Palmeiras x América-MG - NSports (YouTube)

Jogos de hoje (17/09/2025) do Campeonato Brasileiro Sub-17

  • 15h - Juventude x Corinthians - Juventude EC (YouTube)
  • 15h - Santos x Cruzeiro - Santos TV (YouTube)
  • 15h - RB Bragantino x Fortaleza - Bragantino TV (YouTube)
  • 15h - Atlético-MG x Atlético-GO (YouTube)
  • 16h - Cuiabá x Athletico-PR - Cuiabá EC (YouTube)

Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa do Nordeste Sub-20

  • 14h - Bahia x Ceará - SportyNet e Lance! (YouTube)

Jogos de hoje (17/09/2025) da Champions League da Ásia

  • 09h15min - Shangai Port x Vissel Kobe - Disney+
  • 15h15min - Al-Nassr x Istiklol - ESPN2 e Disney+

Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa da Inglaterra

  • 16h - Swansea x Nottingham Forest - ESPN4 e Disney+

Jogos de hoje (17/09/2025) da Copa da Argentina

  • 18h - Newells Old Boys x Belgrano - XSports

Jogos de hoje (17/09/2025) da MLS

  • 20h30min - New York City x Columbus Crew - Apple TV+
  • 22h30min - Real Salt Lake x Los Angeles FC - Apple TV+

