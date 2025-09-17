Especialistas projetam duelo entre River Plate e Palmeiras

Jornalista apontam clima hostil no Monumental, mas acreditam em um Verdão com leve favoritismo no confronto / Crédito: Jogada 10

River Plate e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (17/9), às 21h30, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O encontro coloca frente a frente dois dos clubes mais tradicionais do continente, em um duelo que promete equilíbrio e intensidade. Para além do peso da camisa, especialistas ouvidos projetam cenários distintos sobre a postura das equipes e os fatores que podem ser determinantes neste primeiro capítulo da eliminatória.

River embalado e Palmeiras consolidado João Miguel Lotufo, comentarista da Voz do Esporte, destacou a fase invicta do River, que chega ao confronto com 12 jogos sem perder. “O River Plate vive um bom momento, são 12 jogos de invencibilidade, seis vitórias e seis empates, tudo isso desde que encerrou sua participação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O técnico Marcelo Gallardo deve jogar com três zagueiros, ou seja, dando ênfase nas laterais, tanto com Acuña quanto também com o Montiel. E também uma dupla de ataque de muita movimentação, em especial com Driussi, jogador para o Palmeiras ficar esperto”, avaliou. Do lado brasileiro, Lotufo vê o Palmeiras em ascensão sob Abel Ferreira. “O Abel Ferreira encaixou um time. Encaixou uma dupla de ataque com o Flaco Lopes e também o Vitor Roque, uma dupla que tem se complementado, tem encontrado tanto gols quanto assistências para a equipe Alviverde e o meio-campo que tem qualificado cada vez mais o passe. É o mais favorito pela sequência e pelos jogadores que têm à disposição”.

A força do Monumental Para André Kfouri, da ESPN, o peso do River Plate em mata-matas é um ponto que pode equilibrar as forças. “O River Plate é o time argentino de maior hierarquia nos últimos anos e pode criar um ambiente realmente diferente para o primeiro jogo, com um público de mais de 80 mil pessoas. Tecnicamente, o Palmeiras é superior e parece estar encontrando a melhor forma de atuar nesse processo de montagem de um novo time, mas é preciso estar muito atento aos riscos desse jogo de ida. Tenho curiosidade sobre a forma como Abel Ferreira vai planejar essa atuação. O River Plate sabe que sua grande chance é no jogo em casa”, analisou. Já para Gian Oddi, também da ESPN, a partida reúne diversos ingredientes e treinadores históricos, mas ele ainda enxerga o Palmeiras como favorito.

“O jogo é enorme, não só por ser quartas de final da Libertadores e pelo tamanho dos clubes, mas porque é um confronto com vários ingredientes especiais. Estamos falando dos dois técnicos mais vencedores da história dessas equipes, que já se enfrentaram em 2021 e agora voltam a reeditar esse duelo. É talvez o melhor momento dos dois times no ano. O Palmeiras melhorou muito seu nível de jogo e chega para o confronto como favorito, mas não como favorito absoluto na Argentina, diante de um estádio lotado empurrando o River”, analisa Oddi. Clima de guerra e aposta total no primeiro jogo Já Felipe David, do Jogada10, destacou o clima hostil e a confiança argentina. “Não se pode esperar nada menos do que uma guerra hoje. O clima hostil, o River chega mais confiante do que nos anos anteriores. Na verdade, não apenas o River, o futebol argentino acredita, chega com muita confiança esse ano, porque chegou com mais representantes na fase eliminatória do que brasileiros. Eles estão apostando todas as fichas no primeiro jogo, partindo do princípio que o jogo já começou desde que o Palmeiras colocou os pés na Argentina. Então, eles estão extremamente motivados pra poder findar essa seca do River, essa seca do futebol argentino”, afirmou.