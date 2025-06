Abel lamenta empate na estreia no Mundial, mas revela "sentimento de orgulho"

Palmeiras e Porto-POR ficaram no 0 a 0 na estreia de ambos no Super Mundial de Clubes da Fifa, na noite desse domingo, 15. Apesar do placar sem gols, brasileiros e portugueses criaram, e desperdiçaram, oportunidades para alterar o marcador, o que não aconteceu durante todo o tempo regulamentar.

Por mais que o duelo tenha sido equilibrado, o escrete paulistano foi superior, principalmente durante o fim da segunda etapa. O Palmeiras teve as melhores oportunidades, mas não concretizou suas chances claras de gol. Após o embate luso-brasileiro, o técnico palmeirense, Abel Ferreira, expressou seus sentimentos com o resultado e com o desempenho de seus comandados.