Palmeiras anuncia uniforme para o Mundial de Clubes inspirado em título de 1951

A camisa traz uma base dourada com detalhes em folha, em referência à Copa Rio de 1951. O uniforme de goleiro segue a mesma proposta, com tons de vermelho, vinho e dourado

O Palmeiras divulgou o novo uniforme desenvolvido especialmente para o Mundial de Clubes da Fifa, inspirado no título da Copa Rio de 1951. A estreia do novo uniforme acontecerá no jogo contra o Inter Miami-EUA, no dia 23 de junho, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

“Esta camisa chega para valorizar a conquista do Mundial de 1951, misturando futebol e arte, e já nos prepara para os próximos desafios que virão nos Estados Unidos. Seguimos juntos com a Puma por novas conquistas que possam fortalecer a nossa marca dentro e fora do Brasil”, declarou Everaldo Coelho, vice-presidente de Marketing e Comunicação do Palmeiras.