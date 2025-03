Vini Jr. se solidariza com Luighi, vítima de racismo, e cobra Conmebol: ‘Nunca fazem nada’

Atacante do Palmeiras desabou durante e depois da vitória na Libertadores Sub-20, após ser mais uma vítima de racismo no futebol / Crédito: Jogada 10

Líder e ativista global na luta contra o racismo, Vini Jr. prestou solidariedade ao atacante do Palmeiras, Luighi, vítima do crime de injúria racial na noite da última quinta-feira, 6. O jogador da base do Alviverde foi aos prantos após sofrer ofensas raciais durante a vitória contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, no Paraguai. Além do apoio, Vinicius Jr. também cobrou a Conmebol e parabenizou o posicionamento do jovem ao confrontar jornalistas sobre o caso. O atacante alviverde reprovou a postura do repórter de campo ao questioná-lo sobre a partida e deixar batido mais um episódio de racismo no futebol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Parabéns pelo posicionamento, mano. É triste, mas fique forte. Vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. NUNCA”, escreveu Vini Jr em seus stories no Instagram.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) emitiu uma nota de repúdio na noite da última quinta-feira, 6, horas após o ocorrido. A entidade afirmou que implementará “medidas disciplinares apropriadas” e segue avaliando outras ações. CBF cobra punições energéticas A Confederação Brasileira de Futebol também emitiu uma nota de repúdio em seu perfil nas redes sociais. Representada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, a entidade afirmou que “vai representar na Conmebol o pedido para punições enérgicas”. Veja nota na íntegra “A CBF repudia a ofensa racista sofrida pelo atacante Luighi, do Palmeiras, no Paraguai. A entidade já acionou a Diretoria Jurídica e fará uma representação à Conmebol cobrando rigor nas punições. O protesto será feito ao presidente Alejandro Dominguez e à Comissão Disciplinar da entidade que comanda o futebol na América do Sul.

O jogador do Palmeiras foi alvo de uma ofensa racista por parte de um torcedor do Cerro Porteño durante o jogo válido pela Conmebol Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira (6), no Paraguai. O time brasileiro venceu o confronto por 3 a 0. Na partida, um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco na direção de Luighi, que protestou. Ele deixou o campo chorando e desabafou em entrevista depois da partida. “Chocante assistir cenas como essas. Racismo é crime e deve ser combatido por todos. Sei do tamanho da dor sofrida pelo Luighi. Basta de racistas no futebol. A CBF vai representar na Conmebol pedindo punições enérgicas”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ele é o primeiro presidente negro e nordestino a comandar a entidade. A CBF é a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de racismo”.

A CBF repudia a ofensa racista sofrida pelo atacante Luighi, do Palmeiras, no Paraguai. A entidade já acionou a Diretoria Jurídica e fará uma representação à Conmebol cobrando rigor nas punições. O protesto será feito ao presidente Alejandro Dominguez e à Comissão Disciplinar da… pic.twitter.com/Lz8OxPbsA8 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 7, 2025