Luighi se manifesta e fala sobre ‘dor na alma’ após ser vítima de racismo em jogo do Palmeiras

Entrevista de Luighi

Alvo de injúria racial e de uma cusparada, o atacante se encaminhou para dar entrevista na beira do gramado após o apito final. Ele confrontou o repórter de campo ao ser questionado sobre o jogo: “Não, não. Sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? Sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso?”, iniciou.

“Vai me perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. Um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender”, desabafou o jovem aos prantos.

Palmeiras se posiciona

O Alviverde emitiu uma nota de repúdio momentos após a impactante entrevista do jovem de 18 anos e garantiu que irá “até as últimas instâncias” para penalizar os responsáveis. João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube, reiterou o posicionamento e garantiu que o Palmeiras agirá de forma dura para que o racismo não vença.

“Primeiro a gente acolheu para que ele se acalmasse. Claro, a gente começou a reivindicar também com a própria polícia e com o terceiro árbitro, mas o próprio banco do Cerro estava indo contra, querendo que mirasse para o jogo e tentando entender que aquilo era normal. E que é normal no país, eles acham que é uma provocação. Na lei de 27/11 do ano passado, de 2024, o presidente Santiago Penha ele fala só em prevenir, aqui não é crime, não tem sanção dura, principalmente em ser um crime como é no Brasil”, disse.

“Se a gente abandona o campo ou se a gente retira a equipe, podia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Tabata, contra a mesma equipe, no mesmo país, e oTabata que foi punido. E o mais importante, eles não vão vencer. Eles não serão mais fortes que nós”, acresceu.

