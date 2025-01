Abel volta de férias e Palmeiras esboça escalação para estreia no Palmeiras

O Palmeiras teve um reforço no treino desta terça-feira (14). Não se trata de nenhuma novidade, apenas da reapresentação do técnico Abel Ferreira para a temporada. O português já chegou realizando os últimos ajustes para a estreia no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (15), às 21h35, contra a Portuguesa, no Allianz Park.

Abel ficou mais uma semana após o término da temporada. Por isso, pôde retornar depois que o elenco. No final do ano, o treinador permaneceu para fechar o balanço do ano e o planejamento para 2025, já que o Verdão estava envolvido na briga pelo título Brasileiro até a última rodada.