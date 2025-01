Canal adquire direitos do Paulistão 2025 e prepara recurso com IA para transmissão

Esta edição contará com um hub de transmissões, o Paulistão+, além das exibições pela TNT, Record e YouTube/CazéTV . O pacote irá produzir jogos de maneira mais centralizada e será distribuído em plataformas digitais pagas e/ou operadoras de TV por assinatura. UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV fecharam parceria com a Federação para o modelo.

A transmissão do Paulistão Sicredi 2025 ampliou ainda mais seu alcance após o acordo com a Zapping TV. O canal, que contará com recurso de IA, adquiriu os direitos de 85 partidas do torneio estadual – desde primeira fase à final. A plataforma faz parte de uma oferta premium de exibição, com produção mais centralizada.

O Paulistão+ contemplará o torcedor com 91 jogos, incluindo clássicos e sete partidas das fases finais. Vale frisar que a primeira das 12 rodadas da fase de grupos da competição se inicia nesta quarta-feira, 15. O Palmeiras, por exemplo, vai a campo para encarar a Portuguesa, no Allianz Parque, às 21h35.

Comunicado Federação Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) detalhou sobre a experiência do Paulistão+ em seu site oficial, bem como o acordo com a Zapping TV. A oficialização ocorreu na noite da última terça-feira, 14, às vésperas do início da competição.

“Há anos, a Federação Paulista de Futebol e a LiveMode vêm inovando no modelo de distribuição dos nossos campeonatos. A construção do Paulistão+ se torna mais um case que construímos para amplificar ainda mais o alcance do Paulistão Sicredi. É uma satisfação enorme fecharmos a parceria com UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, para distribuir esse pacote premium do maior Estadual do país”, celebrou Bernardo Itri, Vice-Presidente Executivo de Comunicação de Marketing da FPF.

Uso de IA no Paulistão 2025

Inserida nas particularidades desta edição de Estadual, a Zapping ainda oferece outra série de funcionalidades. O canal fornece, através de uma inteligência artificial exclusiva, replays in loco. Ou seja, o torcedor poderá, por exemplo, rever um gol com a partida rolando a poucos cliques e pausadamente – sem necessidade de aguardar na transmissão. As imagens passarão por uma tecnologia da plataforma.