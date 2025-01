Palmeiras enfrenta dúvidas no elenco antes da estreia no Paulistão

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira (15), contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Porém, apesar do duelo estar próximo, o técnico Abel Ferreira ainda tem algumas dúvidas no elenco.

A primeira está nas vagas do ataque. Afinal, com Paulinho e Facundo Torres contratados para o setor, algumas modificações devem acontecer. Após finalizar o tratamento de sua lesão, que deve ocorrer no mínimo em março, o ex-atacante do Atlético-MG entrará na briga pela titularidade com Flaco López, que terminou a temporada como o centroavante titular.