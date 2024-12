Palmeiras: veja cenários para o clube ser campeão brasileiro de 2024

O Palmeiras venceu seu último jogo frente ao Cruzeiro pelo Brasileirão; saiba em quais cenários o Verdão pode ser campeão em 2024 / Crédito: Divulgação/ Palmeiras

Atual bicampeão do Brasileirão e equipe que mais vezes venceu a competição, com 12 títulos, o Palmeiras está a três pontos do líder Botafogo. Na última rodada, a 38ª, o alviverde enfrentará o Fluminense no Allianz Parque. Abel analisa chances de título do Palmeiras na última rodada do Brasileirão; VEJA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na penúltima rodada, graças ao artilheiro Estevão, o clube manteve-se vivo na disputa pelo título. Após sair atrás no placar, Cruzeiro e Palmeiras empatavam até os 42 minutos do segundo tempo, quando o jogador de 17 anos marcou um belo gol de falta e virou o resultado.

Agora, o clube paulista depende principalmente de uma derrota do Botafogo, que enfrentará o São Paulo no domingo, dia 8, para conquistar o título brasileiro. Confira o único cenário em que o Palmeiras pode sagrar-se campeão na última rodada: Palmeiras no Brasileirão 2024: cenários Para ficar sem o título

O cenário mais provável é que o título fique com o Botafogo. Para o Palmeiras conquistar seu 13º título do Brasileirão, é necessário que seu rival, o São Paulo, vença a equipe carioca no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense conhecem grupos no Mundial de Clubes 2025; CONFIRA



Qualquer outro resultado que permita ao Botafogo somar ao menos um ponto, mesmo que com um empate, garante o título ao clube carioca. Como o Botafogo pode ser campeão no domingo, dia 8:

Com uma vitória ou um empate contra o São Paulo.



Caso perca, depende de um empate ou vitória do Fluminense contra o Palmeiras. Para o Palmeiras ser campeão

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de o Palmeiras conquistar o tricampeonato seguido é de apenas 8%.

Para isso, será necessária uma combinação de resultados: o Palmeiras deve vencer o Fluminense no Allianz Parque, enquanto o Botafogo precisa perder para o São Paulo. Com a vitória, ambos os clubes empatariam em 73 pontos, mas o Palmeiras ultrapassaria o Botafogo no critério de desempate: o número de vitórias. O clube paulista terminaria com 23 triunfos, contra 22 da equipe carioca. Como o Palmeiras pode ser campeão no domingo, dia 8: