Palmeiras pode se tornar o melhor vice-campeão da história do Brasileiro

Verdão soma 76 pontos, faz campanha de campeão, mas vê um Botafogo fora da curva cada vez mais perto do título / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 1 nesta quarta-feira (4/12), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue vivo pelo título. Contudo, a vitória do Botafogo em cima do Internacional, fora de casa, complicou a vida do Verdão no sonho do tricampeonato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aliás, o Verdão precisa de um verdadeiro milagre para conquistar a taça no próximo final de semana. Afinal, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense, no Allianz, e torcer para o Botafogo perder para o São Paulo, no Nilton Santos. Contudo, caso realmente fique com o vice-campeonato, o Alviverde será o melhor segundo colocado da história dos pontos corridos.