Abel acredita que jogos longe do Allianz prejudicaram o Palmeiras no Brasileiro

Mesmo com a vitória em cima do Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (4/12), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira deixou o Mineirão bem abatido. Afinal, mesmo com o Palmeiras somando mais três pontos, as chances de conquistar a competição se tornaram ainda mais complicadas. Isso porque o Botafogo venceu o Internacional, fora de casa, e precisa de apenas um empate na última rodada para ficar com o título.