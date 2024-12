Palmeiras planeja receber R$ 130 milhões com patrocínio em 2025

O ano de 2025 promete ser de muitas mudanças no Palmeiras. Principalmente quando se trata de patrocínio. Como o contrato com Crefisa e Faculdade das Américas acaba em dezembro, o clube está muito próximo de assinar com uma nova patrocinadora máster e projeta lucrar R$ 130 milhões com novas parcerias.

O valor de R$ 130 milhões é o mínimo esperado pelo departamento de marketing, que busca fechar acordos para receber até R$ 160 milhões com parcerias no ano que vem. A maior parte deve vir da Sportingbet, que tem negociações avançadas para ser a nova patrocinadora máster do clube.

A casa de apostas vai pagar R$ 100 milhões fixos ao Palmeiras nos próximos quatro anos. Contudo, com bônus, o valor pode chegar a mais de R$ 150 milhões, e o contrato terá correção monetária anual. A Sportingbet vai ocupar o principal espaço da camisa do Verdão, tanto no time masculino quanto do feminino.

Além disso, o Verdão também busca acordos para as omoplatas, mangas, barra inferior, barra superior e inferior nas costas, calção/shorts e meião, além do espaço máster no time de base, que não pode estampar empresas do ramo de apostas esportivas. O Palmeiras quer fechar as parcerias até janeiro.