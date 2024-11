Palmeiras no Brasileirão 2024: veja tabela com próximos jogos do time

Com três rodadas restantes no Brasileirão 2024, o Palmeiras lidera e encara o Botafogo em um confronto decisivo nesta terça-feira, 26 de novembro

Com três rodadas ainda restantes para a conclusão do Campeonato Brasileiro de 2024, o Palmeiras conseguiu recentemente alcançar a liderança do torneio e terá, nesta terça-feira, 26 de novembro, um confronto decisivo contra o Botafogo, clube que ocupou a primeira colocação por diversas rodadas.

Richard Ríos esquenta ‘final do Brasileirão: ‘Palmeiras está acostumado com jogos grandes’; CONFIRA