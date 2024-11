Botafoguense voa para a Argentina na hora do jogo contra o Palmeiras: ʽBoladoʼ

A torcida do Botafogo já se espalha pelo Cone Sul rumo a Buenos Aires, onde o Glorioso enfrenta o Atlético-MG, no sábado (30), no Monumental de Núñez, pela final desta edição da Copa Libertadores. Serão 40 mil almas obcecadas pela taça, na Argentina. Há escolhidos em Foz do Iguaçu, Santiago, Montevidéu e Assunção prontos para finalizar a última escala e desembarcar na capital portenha. No entanto, há também quem cruzará os céus do continente justamente no mesmo horário do confronto do Alvinegro contra o Palmeiras. A bola rola nesta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro, em uma decisão que pode recolocar o Glorioso no caminho do tricampeonato nacional.

Atenta à movimentação da torcida do Botafogo, a equipe de reportagem do Jogada1o localizou justamente quem vai passar por esta situação insólita. Ter uma dificuldade ainda maior de ver o clube do coração no início da semana mais importante de sua história. Mas vale tudo pela Glória Eterna. Este é o pensamento de Breno Mandarino Pinheiro, coordenador de contas. Ele conseguiu uma passagem direto do Rio de Janeiro para Buenos Aires. No entanto, às 20:35. Desembarca na cidade do tango às 23:59. Provavelmente, quando o avião pousar, o clássico contra os paulistas estará encerrado. Então, precisa se virar como pode.