Veiga e Estêvão conduzem o Palmeiras nesta reta final de Brasileiro

Dupla chega a 51 participações em gols na temporada e viram trunfo do Verdão em busca do tricampeonato nacional

Raphael Veiga e Estêvão estão chamando a responsabilidade nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Goianiense , o garoto deu assistência para o camisa 23 marcar o gol da vitória, fora de casa e ajudar o Palmeira a assumir a liderança da competição. Assim, eles se transformaram no principal trunfo do Verdão em busca do tri.

Os dois têm sido os principais nomes do Verdão nesta reta final de Brasileirão. Dificilmente uma partida termina sem que um dos dois faça gol ou dê assistência. Tanto que, apenas nesta temporada, os dois somam 51 participações em gols do Verdão. O meio-campista tem 20 gols e sete assistências, enquanto o atacante tem 14 gols e 10 assistências.

Além disso, nos últimos 10 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Veiga e Estêvão foram responsáveis por 20 gols marcados da equipe no período. A parceria é algo que vem dando certo até mesmo fora de campo, onde os dois construíram uma forte amizade.

“O Estêvão é um menino que “adotei”, a gente tem uma afinidade muito grande, ele conversa comigo, a gente mora próximo, frequenta minha casa. Fico feliz pelo crescimento dele, tudo que está vivendo não é nem 5% do que vai viver no futebol e estou para falar que é um dos melhores que já joguei. Não só pelo momento, mas o repertório”, disse Veiga, em entrevista recente.

Agora, os dois são as principais armas do Palmeiras rumo ao tri. Com 70 pontos, o Verdão é líder do Brasileirão graças ao número de vitórias. O Botafogo tem a mesma pontuação, mas tem 20 vitórias contra 21 da equipe alviverde.