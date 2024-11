Richard Ríos esquenta ‘final do Brasileirão: ‘Palmeiras está acostumado com jogos grandes’

O Palmeiras deu continuidade à preparação para a “final antecipada” contra o Botafogo na terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do trabalho técnico em dimensõs reduzidas na Academia de Futebol, o elenco descontraiu em um recreativo na parte final. O último treino, com a provável equipe titular no campo, ocorrerá na manhã do dia do jogo.

O meio-campista Richard Ríos comentou a respeito do confronto diante dos cariocas, atualmente vice-líderes do campeonato, com a mesma pontuação do Verdão, sem esquecer de convocar o apoio em massa dos palestrinos.