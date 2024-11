Palmeiras colocará telão atrás de palco no jogo contra o Botafogo

O Palmeiras entra em campo na noite desta terça-feira (26) para um duelo direto pela briga do título brasileiro, contra o Botafogo. Entretanto, mesmo com o clima de decisão, o Verdão terá capacidade reduzida no Allianz Parque para a “ final antecipada ” do campeonato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desta forma, o clube retransmitirá as imagens do telão do estádio, apenas com o som ambiente, para quem estiver no setor. Os torcedores no local não terão vista para o gramado. As entradas, no local, foram disponibilizadas de forma gratuita para sócios do Verdão.