Veiga minimiza vantagem do Palmeiras sobre o Fortaleza na Copa do Brasil

Meio-campista do Verdão destaca dificuldade de enfrentar o Leão no Castelão e alerta: "Não podemos relaxar em momento algum"

O Palmeiras encara o Fortaleza nesta quarta-feira, 31, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Verdão abriu vantagem no duelo de ida ao vencer por 3 a 0, em São Paulo, e agora pode perder por até dois gols de diferença para avançar de fase. E se for derrotado por três, a vaga ainda será decidida na disputa de pênaltis.

Para o meia Raphael Veiga, essa vantagem que o Palmeiras tem é importante, mas não decisiva. “Jogar lá é sempre muito difícil, tanto pela equipe deles que é forte fisicamente e compete bastante como pelo campo, que geralmente não é dos melhores, e pelo clima. Temos uma vantagem de três gols, mas no futebol não podemos relaxar em momento algum e, na hora que o juiz apitar, é encarar com muita seriedade para conseguirmos a classificação”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Fortaleza divulga público antecipado de mais de 38 mil para jogo contra o Palmeiras

Além de tudo isso, Veiga destacou que o Palmeiras fará a quarta partida consecutiva fora de casa — antes encarou Santos, na Vila Belmiro, em Santos; Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai; e Atlético-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. “É muito jogo em sequência e muitos fora de casa. É normal que às vezes a gente sinta um pouco de cansaço”, afirmou.

“São viagens e jogos com intensidade, mas todo mundo aqui tem um nível de comprometimento muito bom com aquilo que precisa ser feito e o Palmeiras dá toda a estrutura para podermos nos recuperarmos da melhor maneira possível para a partida seguinte. O Abel fala muito para fazermos o nosso melhor nas circunstâncias que temos. Vamos para mais uma viagem, temos uma vantagem grande, mas temos de ter inteligência para podermos voltar com a classificação”, completou.

Sem pensar em poupar os jogadores, o técnico português Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Dudu e Rony.