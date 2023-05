Marcos Rocha é novidade em treino e pode reforçar Palmeiras contra Fortaleza

O treino do Palmeiras na manhã desta terça-feira, 16, na Academia de Futebol, contou com novidade. Marcos Rocha se recuperou de lesão na coxa esquerda, iniciou processo de transição física e pode figurar ao menos no banco de reservas para a partida contra o Fortaleza.

A equipe de Abel Ferreira encara o Leão do Pici nesta quarta-feira, 17, às 19 horas (de Brasília), em pleno Allianz Parque, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O lateral direito realizou trabalho à parte com membros do Núcleo de Saúde e Performance, no gramado do CT palmeirense.

De acordo com o próprio Verdão, a comissão técnica realizou trabalhos táticos e técnicos para o restante do elenco — com ênfase em aspectos como posicionamento, movimentações, marcação e construção de jogadas. Os titulares do jogo contra o RB Bragantino, que fizeram trabalho regenerativo interno na segunda-feira, também estiveram em campo.

Para fechar as atividades desta terça, o elenco disputou o tradicional recreativo.

Um provável Palmeiras para o duelo contra o Fortaleza tem Weverton no gol; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Bruno Tabata).