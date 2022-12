Diretor do Zenit nega interesse do Palmeiras em Claudinho: "Mentira"

Nos últimos dias o nome de Claudinho, do Zenit, esteve atrelado ao Palmeiras. O rumor de que o Alviverde teria interesse na contratação do jogador agitou as redes sociais, no entanto o diretor geral do clube russo negou a informação.

"Interesse do Palmeiras no Claudinho? Isso é mentira", disse Aleksandr Medvedev em entrevista ao site Sport24.

O episódio também foi apurado pela Gazeta Esportiva. A informação de que o Palmeiras tinha um suposto interesse em negociar com Claudinho não procede.

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2021, Claudinho chegaria ao Palmeiras como uma opção para substituir Gustavo Scarpa, que se transferiu ao Nottingham Forest.

Recentemente, o meia-atacante do Zenit ampliou seu vínculo com o time até 2027. Claudinho é oriundo da base do Corinthians e se destacou pelo Red Bull Bragantino antes de ir para a Rússia, em agosto do ano passado.