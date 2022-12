Dirigente do Grêmio confirma conversa com representantes de Suárez

A chegada de Suárez seria o grande atrativo para a volta do Grêmio à elite do futebol brasileiro em 2023

Paulo Caleffi, vice de futebol do Grêmio, falou nesta terça-feira, 20, sobre o assunto que está agitando o clube: a possível contratação do uruguaio Luis Suárez. O dirigente confirmou que haverá uma conversa com os representantes do atacante para tratar do assunto.

"Vamos conversar com o staff do jogador. Ainda que se tenha publicado diversas situações, uma conversa definitiva ainda não aconteceu. O que houve foram sinalizações. Vai ser essa semana", disse Caleffi, em entrevista ao "Caju Tricolor", no YouTube.

A chegada de Suárez seria o grande atrativo para a volta do Grêmio à elite do futebol brasileiro em 2023. No entanto, os dirigentes sabem a influência causada por essa negociação junto aos torcedores.

"Até pela responsabilidade que temos com a condução desse assunto, de não deixar virar uma novela, como há pouco tempo ocorreu com outro uruguaio (Cavani), é que essa situação terá uma conclusão ainda essa semana, seja para um lado, seja para outro", emendou Caleffi.