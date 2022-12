Técnico do Botafogo fala onde Cristiano Ronaldo jogaria no time: "Faria dupla com o Tiquinho"

O técnico Luís Castro foi questionado sobre onde escalaria CR7 no time do Botafogo. O treinador afirmou que teria que mudar o esquema tático alvinegro para adequar o atleta

O atacante Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United no meio da Copa do Mundo. Agora, o astro português busca uma nova equipe.

O técnico Luís Castro foi questionado sobre onde escalaria CR7 no time do Botafogo. O treinador afirmou que teria que mudar o esquema tático alvinegro para adequar o atleta.

“Teria espaço no Botafogo, embora tenhamos lá o Tiquinho Soares. Jogaríamos no 4-4-2 para jogar os dois claramente. Temos de arranjar sistemas táticos e dinâmicas onde caibam os melhores e ajustar a equipa em função dos melhores. Deixar os melhores no banco para jogarem os que não são tão bons é penalizante para o treinador e para o clube”, disse ao canal português Sport TV+.

Craque próximo de acerto com clube saudita

CR7 está perto de assinar com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Quanto ao Botafogo, Luís Castro ainda espera a chegada de reforços. O comandante português já revelou que espera até seis novos nomes para 2023.

