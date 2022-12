Guardiola explica motivo por renovação com City e exalta Messi: "O melhor da história"

Em meio à disputa da Copa do Mundo, ele ampliou seu vínculo com a equipe por mais duas temporadas (até 2025). Segundo ele, o fator Liga dos Campeões pesou para a decisão

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 21, prévia do confronto diante do Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa. Um dos temas mais comentados, porém, não foi a duelo, mas sim o título da Argentina na Copa do Mundo do Catar.

O treinador fez questão de exaltar o astro Lionel Messi, ex-comandado de Guardiola no Barcelona. Ele classificou o jogador como o "melhor de todos os tempos" e afirmou que nem mesmo uma possível derrota na final contra a França iria mudar sua avaliação sobre o craque.

"Todos têm sua opinião, mas ninguém pode questionar que eles está entre os melhores de todos os tempos. Eu já disse várias vezes, para mim é o melhor. É até difícil entender como um jogador pode competir como ele faz há 15, 17 anos", declarou.

"As pessoas que viram Pelé, Di Stéfano ou Maradona podem escolher seu favorito. Porque também há abordagens mais sentimentais. Mas, se ele (Messi) não tivesse vencido a Copa do Mundo, minha opinião pessoal sobre ele como jogador não mudaria em absolutamente nada", completou.

O tricampeonato argentino não contou só com Messi, mas com um atleta do Manchester City: Julián Álvarez. O atacante passou a ser titular ao longo da competição, na vaga de Lautaro Martínez, e marcou quatro gols em sete jogos.

"Nós estamos encantados com ele (Álvarez). Ele jogou muitos minutos e sua contribuição para a Argentina foi incrível", avaliou Guardiola.

Álvarez, contudo, ainda não retornará aos trabalhos no clube inglês. Ele, que festejou ao lado da seleção e de torcedores em Buenos Aires nesta terça, terá descanso de dez a sete dias após a conquista mundial.

Renovação com o City

Outro assunto em pauta ao longo da coletiva foi o motivo da renovação do comandante com o Manchester City. Em meio à disputa da Copa do Mundo, ele ampliou seu vínculo com a equipe por mais duas temporadas (até 2025). Segundo ele, o fator Liga dos Campeões pesou para a decisão.

"Não é o único, mas admito que este é o troféu que mais queremos. Claro que meu período aqui não estaria completo se não vencêssemos. Mas não é a única razão pelo qual estendi meu contrato, absolutamente não. E o título que não temos e vamos tentar. Eu tenho a sensação que este clube, independente de quem estiver no comando, cedo ou tarde vai conseguir", disse.

Contra o Liverpool, o Manchester City voltará a disputar uma partida oficial depois de 40 dias. O confronto acontecerá nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Etihad Stadium.

