Presidente do Palmeiras justifica viagem separada da delegação: "Ando no meu avião"

Leila Pereira chegou aos Emirados Árabes um dia depois do restante do grupo para acompanhar o Mundial de Clubes e se diz "extremamente honrada e feliz"

Neste domingo, 6, o Palmeiras realizou mais um treino focado na semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Antes da atividade no Estádio Zayed Sports City, a presidente Leila Pereira conversou brevemente com jornalistas.

A mandatária foi perguntada sobre sua viajem a Abu Dhabi, já que não esteve no avião que levou a delegação do Verdão para os Emirados Árabes.

"Eu não vim com a delegação, porque tenho um avião particular. Então, eu ando no meu avião. Eles chegaram primeiro, e eu cheguei um dia depois. Normalmente, eu não viajo com a delegação, viajo no meu avião", disse a presidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Sem trio da base e com recém-contratados, Palmeiras divulga inscritos para o Mundial

"Custou-me muito", diz Abel Ferreira sobre cortes na lista do Palmeiras para Mundial

Weverton vê semelhanças entre Palmeiras e Al Ahly e projeta semifinal do Mundial

Leila também comentou sobre o que sente ao ver o Palmeiras chegar ao mais alto nível do futebol mundial, tendo a possibilidade de fazer história novamente.

"Eu já me sinto extremamente honrada e feliz de estar aqui, representando os nossos milhões de torcedores e disputando seguidamente dois Mundiais. É um grande feito na história do Palmeiras. Só tenho a agradecer esse elenco maravilhoso, porque, se fizermos uma comparação com alguns anos atrás, ficamos orgulhosos", afirmou Leila.

A semifinal do Mundial entre Palmeiras e Al Ahly, do Egito, acontece na terça-feira, 8, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan.

Tags