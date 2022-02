Weverton vê semelhanças entre Palmeiras e Al Ahly e projeta semifinal do Mundial

Goleiro do Verdão prevê duelo da próxima terça-feira, 8, definido "no detalhe" e cobra "inteligência e intensidade" para equipe garantir vaga na decisão do torneio

Neste domingo, 6, Weverton concedeu entrevista coletiva em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, sede do Mundial de Clubes. O goleiro do Palmeiras projetou a semifinal contra o Al Ahly, que eliminou o Monterrey, no sábado, 5.

Em 2021, o Verdão foi superado na disputa por pênaltis pelo time egípcio na decisão pelo terceiro lugar. Weverton minimizou o impacto do jogo da última temporada e elogiou o adversário.

"O passado passou. A gente sabe que é uma equipe qualificada, muito intensa. Uma equipe que sabe o que faz dentro de campo, que tem jogadores bom bastante intensidade e coragem para jogar. Vamos treinar hoje e amanhã em cima daquilo que vimos de qualidades deles e daquilo que a gente pode usar durante o jogo para surpreendê-los. Tenho certeza que o Abel já tem desde ontem algo planejado. São 90 minutos em que temos que ter muita inteligência e intensidade", disse o goleiro.

Na sequência, Weverton analisou as características do Al Ahly, destacando que o time tem semelhanças com o Verdão na forma como se comporta dentro de campo.

"Vai ser difícil, como seria contra qualquer adversário. O Al Ahly tem uma forma de jogar parecida com a nossa, de aproveitar os espaços. Somos uma equipe que não gosta de dar tantos espaços, como eles tiveram ontem. Então, acredito que será um jogo equilibrado, no detalhe. O Abel vai com certeza montar a tática dele para o jogo, e vamos buscar cumprir da forma mais rigorosa possível", afirmou Weverton.

"É uma equipe intensa, com jogadores rápidos, tem bons jogadores. Mas é uma equipe que também tem algo a ser explorado, e é isso que a gente vai buscar. A gente jogou com eles no ano passado, tem alguns jogadores que estão ali, eles têm alguns reforços da seleção que possivelmente vão estar aí, mas tenho certeza que o Palmeiras estará muito bem preparado", finalizou.

A semifinal entre Palmeiras e Al Ahly acontece na terça-feira, 8, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan.

