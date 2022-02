Sem trio da base e com recém-contratados, Palmeiras divulga inscritos para o Mundial

Zagueiro Renan e volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula ficaram fora da relação do Verdão. Murilo, Jailson e Atuesta foram relacionados pelo técnico Abel Ferreira

Neste domingo, 6, o Palmeiras definiu e divulgou a lista dos 23 jogadores inscritos para a disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Na relação final, chamam a atenção as ausências de Gabriel Menino e Patrick de Paula. Os dois atletas revelados pelo Palestra foram preteridos por Jailson e Atuesta, contratados nesta temporada.

Outra ausência notável é a de Renan, que em 2021 teve muito prestígio com Abel Ferreira. Enquanto a cria do Verdão ficou de fora, o chileno Kuscevic e o recém-contratado Murilo foram inscritos.

Piquerez, que testou negativo para covid-19 no Brasil e foi liberado para viajar a Abu Dhabi, também aparece na lista. O jovem goleiro Mateus entrou como terceiro goleiro, na vaga de Vinicius Silvestre, diagnosticado com o vírus já nos Emirados Árabes.

Veja os 23 escolhidos de Abel Ferreira para o Mundial:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus.

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Piquerez e Jorge

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic e Murilo

Meio-campistas: Danilo, Zé Rafael, Jailson, Atuesta, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga

Atacantes: Dudu, Rony, Wesley, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson

O Palmeiras faz sua estreia no Mundial na terça-feira, 8. A semifinal será contra o Al Ahly, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan. Abel ainda tem dois treinos para acertar os últimos detalhes do time que entrará em campo.

