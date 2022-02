"Custou-me muito", diz Abel Ferreira sobre cortes na lista do Palmeiras para Mundial

Neste domingo, 6, o Palmeiras divulgou a lista dos 23 jogadores inscritos no Mundial de Clubes, disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Antes do treino, Abel Ferreira conversou brevemente com os jornalistas e explicou suas escolhas.

As ausências mais notáveis foram as do zagueiro Renan e dos meio-campistas Patrick de Paula e Gabriel Menino. Kuscevic e Murilo apareceram entre os defensores, e os reforços Jailson e Atuesta também estão dentro. Abel lamentou não poder inscrever todo o elenco, mas deixou claro que os momentos vividos pelos jogadores pesaram.

"Fiz questão de falar primeiro com os jogadores, para que eles soubessem por que fiz minhas escolhas. Sei que as duas mais curiosas são o Patrick e o Menino. Falei com eles à frente de todo o grupo. O Patrick é um volante, tal como o Jailson, o Zé, o Danilo e o Atuesta. O Patrick foi preterido em função deste momento, aqui e agora, pelos outros quatro estarem em melhor forma", disse Abel.

"Em relação ao Menino, é um curinga que nós temos. Pode jogar como lateral, camisa 8 e 7. Pela 7, nós optamos pelo Dudu e Breno. Como volantes pela direita, temos o Atuesta e o Jailson. Na lateral direita, temos o Mayke e o Marcos Rocha. Portanto, foram essas as minhas decisões. Infelizmente, a Fifa só deixa usar 23. Custou-me muito, porque sei o quanto significam para nós, mas estamos juntos em todos os momentos. Hoje, foi duro para eles, vamos partilhar essa dor com eles, mas estaremos juntos", completou.

"O Renan é outra questão muito fácil, na minha opinião. Os quatro zagueiros que temos (Gómez, Luan, Kuscevic e Murilo), neste momento, e é a minha opinião, estão em melhor forma", finalizou.

Análise sobre o Al Ahly

Na terça-feira, 8, o Palmeiras enfrentará o Al Ahly, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan, pela semifinal do Mundial. Pela primeira vez, Abel Ferreira comentou sobre o adversário do Verdão na estreia do torneio.

"O futebol é mágico. Quando todo mundo achava que seria o Monterrey que passaria de fase, foi o Al Ahly. Isso mais do que nunca nos deixa alerta. Se nós estávamos à espera de que nos caísse o Monterrey e caiu o Al Ahly, temos que estar ainda mais preparados para as dificuldades que enfrentaremos na terça", comentou Abel.

"O futebol é competição e organização. Ganha a equipe mais eficaz, que faz mais gols, que cria mais oportunidades. Ontem, passou a equipe que, na minha opinião, mais criou oportunidades", encerrou.

